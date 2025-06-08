закрыть
8 июня 2025, воскресенье, 14:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Хакеры ГУР «положили» сервисы российской железной дороги

1
  • 8.06.2025, 13:09
  • 2,326
Хакеры ГУР «положили» сервисы российской железной дороги

Стали известны детали нестандартной атаки.

Киберспециалисты украинской разведки атаковали онлайн-систему российской железной дороги. Официальный ресурс РЖД (российских железных дорог) не работает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как отмечают источники в ГУР Минобороны, в результате нестандартной атаки нарушена работоспособность системы zd.ru.

Операция в частности привела к сбою работы серверов NS, которые отвечают за распознавание доменных имен в сети. Таким образом, на уровне домена rzd.ru (включая все субдомены) невозможно конвертировать доменное имя в IP-адрес, вследствие чего все сервисы на rzd.ru больше не работают (включая мобильные приложения).

Сам факт кибератаки на инфраструктуру признали и в РЖД. По сообщению тамошней пресс-службы, мощность атаки достигала 6 ГБ и почти 2,5 млн пакетов в секунду.

Российские пользователи фактически потеряли возможность пользоваться ресурсами РЖД.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не любят Рыгорыча даже за деньги
Не любят Рыгорыча даже за деньги Ирина Халип
Империя с задержкой психического развития
Империя с задержкой психического развития Игорь Эйдман
Это будет концом России
Это будет концом России Виктор Андрусив
Детальный портрет русского позора
Детальный портрет русского позора Александр Невзоров