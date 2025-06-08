Хакеры ГУР «положили» сервисы российской железной дороги

Хакеры ГУР «положили» сервисы российской железной дороги1
- 8.06.2025, 13:09
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Стали известны детали нестандартной атаки.
Киберспециалисты украинской разведки атаковали онлайн-систему российской железной дороги. Официальный ресурс РЖД (российских железных дорог) не работает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Как отмечают источники в ГУР Минобороны, в результате нестандартной атаки нарушена работоспособность системы zd.ru.
Операция в частности привела к сбою работы серверов NS, которые отвечают за распознавание доменных имен в сети. Таким образом, на уровне домена rzd.ru (включая все субдомены) невозможно конвертировать доменное имя в IP-адрес, вследствие чего все сервисы на rzd.ru больше не работают (включая мобильные приложения).
Сам факт кибератаки на инфраструктуру признали и в РЖД. По сообщению тамошней пресс-службы, мощность атаки достигала 6 ГБ и почти 2,5 млн пакетов в секунду.
Российские пользователи фактически потеряли возможность пользоваться ресурсами РЖД.