Хакеры ГУР «положили» сервисы российской железной дороги 1 8.06.2025, 13:09

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Стали известны детали нестандартной атаки.

Киберспециалисты украинской разведки атаковали онлайн-систему российской железной дороги. Официальный ресурс РЖД (российских железных дорог) не работает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как отмечают источники в ГУР Минобороны, в результате нестандартной атаки нарушена работоспособность системы zd.ru.

Операция в частности привела к сбою работы серверов NS, которые отвечают за распознавание доменных имен в сети. Таким образом, на уровне домена rzd.ru (включая все субдомены) невозможно конвертировать доменное имя в IP-адрес, вследствие чего все сервисы на rzd.ru больше не работают (включая мобильные приложения).

Сам факт кибератаки на инфраструктуру признали и в РЖД. По сообщению тамошней пресс-службы, мощность атаки достигала 6 ГБ и почти 2,5 млн пакетов в секунду.

Российские пользователи фактически потеряли возможность пользоваться ресурсами РЖД.

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