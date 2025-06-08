Что нужно есть женщинам после 45 лет 3 8.06.2025, 13:14

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Ученые назвали три группы продуктов для похудения при менопаузе.

Даже при менопаузе в возрасте 40-45 лет женщины могут с легкостью похудеть в домашних условиях. Нужно только употреблять три основные группы продуктов, говорят ученые.

Распространенным симптомом менопаузы у женщин является увеличение веса. Поэтому часто в возрасте 40-55 лет дамы считают, что уже не такие стройные, как им бы этого хотелось. Однако, говорит фармацевт Аббас Канани из компании Chemist Click, с помощью правильной диеты, умеренной физической активности и здоровых привычек сбросить лишний вес все же возможно.

По словам фармацевта, один из ключевых факторов состоит именно в правильном питании. Эксперт рекомендует соблюдать сбалансированную диету, которая заключается в употреблении трех основных групп продуктов:

овощи;

фрукты;

цельнозерновые продукты.

Аббас уверен, что они помогают снизить симптомы менопаузы, в том числе и увеличение веса.

В благотворительной организации по борьбе с холестерином Heart UK объясняют, что цельнозерновые продукты содержат три основные части: отруби, эндосперму и зародыш. В них есть клетчатка, витамины и фитонутриенты. Во время очищения зерен из них удаляют зародыши и отруби, поэтому они становятся менее полезными для нашего организма.

В качестве вариантов цельнозерновых продуктов следует обратить внимание на хлеб из муки грубого помола, питты, цельнозерновые хлопья, цельнозерновые макароны, кус-кус, дикий и коричневый рис. В них больше питательных веществ, помогающих похудеть, чем в рафинированных аналогах (белый хлеб, обычные макароны, белый рис, печенье и т.п.).

Овощи при менопаузе можно выбирать любые, от авокадо до помидоров или сладкого картофеля.

Фармацевт также отмечает, что кроме изменений в питании следует также обратить внимание на физическую активность. Он рекомендует увеличить количество упражнений, помогающих проработать область живота. Благодаря регулярным упражнениям и фитнесу можно более эффективно бороться с лишним весом, когда уровень эстрогена начинает снижаться, а жир перераспределяться.

Эксперт добавил, что следует увеличить и мышечную массу, поскольку мышцы сжигают больше калорий в покое, чем жировая ткань. А это значит, что метаболизм ускоряется. Хотя количество жира в одной конкретной зоне уменьшить невозможно, однако по данным Британского кардиологического фонда, аэробные упражнения лучше помогают избавиться от лишних килограмм в животе и во всем теле. Это могут быть танцы, быстрая ходьба, плавание, бег и даже домашняя работа.

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