Науседа: Санкции против РФ должны быть похожи на «коктейль Молотова» 2 8.06.2025, 13:22

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Гитанас Науседа

Фото: DELFI / Karolina Pansevič

Пакет должен включать все энергетические компании, которые наполняют государственный бюджет.

Лидеры стран Евросоюза, не введя, как обещали, жесткие санкции против России, подорвали доверие к Европе.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, информирует Bild.

«Это проблема. И она влияет не только на доверие к нашим санкциям, но и на доверие ко всем нашим мерам в отношении России и нашей поддержки Украины. Мы много раз объявляли, что будем поддерживать Украину и поставлять истребители, дальнобойные ракеты и боеприпасы. Но мы не можем выполнить эти обещания», - сказал Науседа в интервью Bild.

По его словам, санкции, которые уже были введены против России с февраля 2022 года, не имели того эффекта, на который рассчитывал Запад. Во-первых, санкции не были достаточно решительными, а во-вторых - третьи страны помогают России их обходить.

«Вот почему российская экономика, хотя и не в лучшем состоянии, все еще функционирует относительно хорошо в этих обстоятельствах», - пояснил литовский лидер.

Сейчас Евросоюз готовит уже 18-й пакет санкций против России, и Литва требует, чтобы он был похож на «коктейль Молотова». Как сказал Науседа, это означает, что пакет должен включать все энергетические компании, которые поставляют деньги в российский государственный бюджет: «Северный поток», «Росатом», «Газпром», «Лукойл».

«Остальные российские банки также нужно исключить из системы SWIFT, как и остальные корабли теневого флота. Иначе нас будут считать слабыми и считать, что Европа не желает принимать смелые решения», - подчеркнул он.

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