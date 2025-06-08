Лукашенко выступил с опасной для себя инициативой 6 Юрий Гнидин, UDF

8.06.2025, 13:39

9,428

Фото: Getty Images

Диктатор может попасть в щепетильную ситуацию.

7 июня Александр Лукашенко во время осмотра Национального футбольного стадиона предложил установить у его входа памятник председателю КНР Си Цзиньпину.

По словам политика, памятник будет здесь кстати, потому что именно Китай помог построить эту спортивную арену. Во время церемонии открытия стадиона он публично поблагодарил Си Цзиньпина и всех китайских партнеров за их вклад в возведение этого объекта.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава КНР в ближайшее время может уйти из большой политики из-за обострившихся проблем со здоровьем.

По другой версии, кресло под Си Цзиньпином шатается, и товарищи по партии готовы отстранить его от власти на ближайшем пленуме ЦК КПК.

Если это произойдет, то Александр Лукашенко со своей инициативой может попасть в щепетильную ситуацию. Вряд ли новому руководству Китая понравится идея установки в Беларуси памятнику свергнутому бывшему соратнику.

Юрий Гнидин, UDF

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com