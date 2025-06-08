закрыть
8 июня 2025, воскресенье, 14:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В небе столб огня: на сверхважном объекте РФ вспыхнул пожар

  • 8.06.2025, 13:48
  • 5,356
В небе столб огня: на сверхважном объекте РФ вспыхнул пожар
Коллаж: Главред

Это может серьезно ослабить обеспечение армии критически важными веществами.

В Тульской области страны-агрессора России в ночь на 8 июня возник масштабный пожар на заводе «Азот», который является одним из ключевых звеньев ВПК РФ.

Об этом в Telegram сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, на этом предприятии россияне изготавливают взрывчатые вещества, которые используются в артиллерийских снарядах, авиационных бомбах и ракетах. В частности речь идет о тротиле.

Коваленко отметил, что после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году этот завод перевели в режим военного времени. Предприятие усилило связи с другими объектами, которые изготавливают снаряды, корпуса БПЛА и средства дистанционного минирования.

В ЦПД не прокомментировали последствия пожара, зато российские власти заявили о двух пострадавших в результате падения БПЛа на территорию завода.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не любят Рыгорыча даже за деньги
Не любят Рыгорыча даже за деньги Ирина Халип
Империя с задержкой психического развития
Империя с задержкой психического развития Игорь Эйдман
Это будет концом России
Это будет концом России Виктор Андрусив
Детальный портрет русского позора
Детальный портрет русского позора Александр Невзоров