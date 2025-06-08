В небе столб огня: на сверхважном объекте РФ вспыхнул пожар
- 8.06.2025, 13:48
- 5,356
Это может серьезно ослабить обеспечение армии критически важными веществами.
В Тульской области страны-агрессора России в ночь на 8 июня возник масштабный пожар на заводе «Азот», который является одним из ключевых звеньев ВПК РФ.
Об этом в Telegram сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
По его словам, на этом предприятии россияне изготавливают взрывчатые вещества, которые используются в артиллерийских снарядах, авиационных бомбах и ракетах. В частности речь идет о тротиле.
Коваленко отметил, что после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году этот завод перевели в режим военного времени. Предприятие усилило связи с другими объектами, которые изготавливают снаряды, корпуса БПЛА и средства дистанционного минирования.
В ЦПД не прокомментировали последствия пожара, зато российские власти заявили о двух пострадавших в результате падения БПЛа на территорию завода.