В небе столб огня: на сверхважном объекте РФ вспыхнул пожар 8.06.2025, 13:48

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Коллаж: Главред

Это может серьезно ослабить обеспечение армии критически важными веществами.

В Тульской области страны-агрессора России в ночь на 8 июня возник масштабный пожар на заводе «Азот», который является одним из ключевых звеньев ВПК РФ.

Об этом в Telegram сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, на этом предприятии россияне изготавливают взрывчатые вещества, которые используются в артиллерийских снарядах, авиационных бомбах и ракетах. В частности речь идет о тротиле.

Коваленко отметил, что после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году этот завод перевели в режим военного времени. Предприятие усилило связи с другими объектами, которые изготавливают снаряды, корпуса БПЛА и средства дистанционного минирования.

В ЦПД не прокомментировали последствия пожара, зато российские власти заявили о двух пострадавших в результате падения БПЛа на территорию завода.

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