СМИ: Украинская «Паутина» может стать важным уроком для Китая 8.06.2025, 13:57

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Схожая тактика может быть использована в случае конфликта в Тайваньском проливе.

Операция «Паутина», в ходе которой Украина поразила авиабазы в глубине России, несмотря на отсутствие дальнобойных ракет или бомбардировщиков, может стать важным уроком современной войны в случае возникновения конфликта в Тайваньском проливе, пишет SCMP.

«Этот урок не только для России. [Такие атаки] могут легко осуществляться секретными службами или в ходе специальных военных операций», — сказал китайский военный авиационный аналитик Фу Цяньшао.

Урок для Китая заключается в том, что ему нужно будет защищаться от вражеских сил, проникающих на военные базы таким образом, отметил он.

У Китая также есть обширная территория и многочисленные военные базы, расположенные на глубине тысяч километров в его «стратегическом тылу». Однако операция «Паутина» показала, что беспилотники могут эффективно угрожать таким местам, отмечает Тимоти Хит из корпорации Rand.

«Беспилотники можно размещать близко к цели, и от них трудно защититься», — сказал Хит. «Это также показало, что в зонах военных действий осталось мало по-настоящему безопасных мест».

При этом военный аналитик из разведывательной компании Janes Костас Тигкос сказал, что подход «Паутины» может быть воспроизведен в любом будущем конфликте в Тайваньском проливе.

При этом хотя Китай мог бы использовать аналогичную тактику на Тайване, «Тайвань может оказаться в лучшем положении для защиты от такого вторжения, учитывая меньшие размеры по сравнению с Россией», по словам Тигкоса.

В то же время Хит сказал, что Тайвань столкнется с серьезными проблемами, пытаясь повторить успех Украины в нанесении ударов по целям в глубине материковой части Китая из-за сложности перемещения бомб через пролив на материк.

Он подчеркивает, что Украина и Россия имеют большую сухопутную границу, через которую «легче переправлять контрабанду».

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