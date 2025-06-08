Питание в детских садах Беларуси подорожало 8.06.2025, 14:02

По решению правительства.

С 1 июня 2025 года в Беларуси увеличилась плата за питание в дошкольных учреждениях. Как сообщает «Онлайнер», рост цен связан с ежегодным пересмотром норм питания на летний период — во время оздоровительных мероприятий, которые традиционно проходят с июня по август и могут длиться до 90 дней.

По решению правительства, денежные нормы расходов на питание увеличены до 10%. Новые суммы зависят от возраста ребенка и длительности его пребывания в учреждении.

Сколько теперь стоит питание

Дошкольные учреждения с пребыванием 10,5 часа:

дети от 1 до 3 лет — 3,94 рубля в день;

дети от 3 до 7 лет — 5,18 рубля в день.

Дошкольные учреждения с пребыванием 12 часов:

дети от 1 до 3 лет — 5,08 рубля в день;

дети от 3 до 7 лет — 6,28 рубля в день.

Санаторные детские сады и группы (пребывание 12—24 часа):

дети от 1 до 3 лет — 6,56 рубля в день;

дети от 3 до 7 лет — 8,10 рубля в день.

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