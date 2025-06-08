Питание в детских садах Беларуси подорожало
- 8.06.2025, 14:02
По решению правительства.
С 1 июня 2025 года в Беларуси увеличилась плата за питание в дошкольных учреждениях. Как сообщает «Онлайнер», рост цен связан с ежегодным пересмотром норм питания на летний период — во время оздоровительных мероприятий, которые традиционно проходят с июня по август и могут длиться до 90 дней.
По решению правительства, денежные нормы расходов на питание увеличены до 10%. Новые суммы зависят от возраста ребенка и длительности его пребывания в учреждении.
Сколько теперь стоит питание
Дошкольные учреждения с пребыванием 10,5 часа:
дети от 1 до 3 лет — 3,94 рубля в день;
дети от 3 до 7 лет — 5,18 рубля в день.
Дошкольные учреждения с пребыванием 12 часов:
дети от 1 до 3 лет — 5,08 рубля в день;
дети от 3 до 7 лет — 6,28 рубля в день.
Санаторные детские сады и группы (пребывание 12—24 часа):
дети от 1 до 3 лет — 6,56 рубля в день;
дети от 3 до 7 лет — 8,10 рубля в день.