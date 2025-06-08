Казахстан меняет стратегию обороны от России Иван Преображенский

8.06.2025, 14:11

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Иван Преображенский

Совпадение ли все это?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Руслана Жаксылыкова от должности министра обороны республики, сообщила пресс-служба главы государства. 59-летний Жаксылыков занимал пост главы Минобороны с января 2022 года. То есть, назначен он был за месяц до начала полномасштабной агрессии России против Украины. И сразу после попытки госпереворота (возможно, удачной, но для Токаева) в Казахстане. До этого Жаксылыков был во Внутренних войсках и его ставили явно для удержания порядка в стране.

Новым главой Минобороны Казахстана, кстати, после того как Владимир Путин пообщался не только с действующим президентом Казахстана, но и внезапно с опальным отставным Нурсултаном Назарбаевым, а также после украинской операции «Паутина», которая якобы могла частично готовиться СБУ с территории Казахстана (там, конечно, это отрицают) назначен Даурен Косанов.

55-летний Косанов до этого назначения был заместителем министра обороны, главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Казахстана.

Вопрос, совпадение ли все это. Казахская система власти не менее закрытая, чем российская. В основном, приходится гадать и строить конспирологические теории.

Иван Преображенский, «Телеграм»

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