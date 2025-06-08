закрыть
8 июня 2025, воскресенье, 14:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин разрешил лишать россиян 20% зарплат за плохое поведение

8
  • 8.06.2025, 14:21
  • 2,880
Путин разрешил лишать россиян 20% зарплат за плохое поведение

Подписан документ.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, регламентирующий наказание сотрудников компаний и организаций за нарушение трудовой дисциплины, сообщает The Moscow Times.

Согласно документу, который опубликован на портале правовых актов, работодатели получат право снижать общий размер зарплаты граждан РФ на величину до 20%. Для этого, как следует из закона, работников смогут лишать премий.

Процедура лишения премий должна быть прописана «в локальном нормативном акте, устанавливающем систему премирования», говорится в тексте закона. При этом работодатели сохраняют право на применение других «дисциплинарных взысканий» — замечание, выговор, увольнение, следует из пояснительной записки к документу. Закон принят «в целях реализации права работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы», пишут авторы.

«Максимальный размер снижения общей зарплаты составит не более 20% в месяц», — указывает пресс-служба Госдумы.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не любят Рыгорыча даже за деньги
Не любят Рыгорыча даже за деньги Ирина Халип
Империя с задержкой психического развития
Империя с задержкой психического развития Игорь Эйдман
Это будет концом России
Это будет концом России Виктор Андрусив
Детальный портрет русского позора
Детальный портрет русского позора Александр Невзоров