Путин разрешил лишать россиян 20% зарплат за плохое поведение 8 8.06.2025, 14:21

2,880

Подписан документ.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, регламентирующий наказание сотрудников компаний и организаций за нарушение трудовой дисциплины, сообщает The Moscow Times.

Согласно документу, который опубликован на портале правовых актов, работодатели получат право снижать общий размер зарплаты граждан РФ на величину до 20%. Для этого, как следует из закона, работников смогут лишать премий.

Процедура лишения премий должна быть прописана «в локальном нормативном акте, устанавливающем систему премирования», говорится в тексте закона. При этом работодатели сохраняют право на применение других «дисциплинарных взысканий» — замечание, выговор, увольнение, следует из пояснительной записки к документу. Закон принят «в целях реализации права работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы», пишут авторы.

«Максимальный размер снижения общей зарплаты составит не более 20% в месяц», — указывает пресс-служба Госдумы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com