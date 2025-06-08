Путин разрешил лишать россиян 20% зарплат за плохое поведение

Путин разрешил лишать россиян 20% зарплат за плохое поведение8
- 8.06.2025, 14:21
- 2,880
Подписан документ.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, регламентирующий наказание сотрудников компаний и организаций за нарушение трудовой дисциплины, сообщает The Moscow Times.
Согласно документу, который опубликован на портале правовых актов, работодатели получат право снижать общий размер зарплаты граждан РФ на величину до 20%. Для этого, как следует из закона, работников смогут лишать премий.
Процедура лишения премий должна быть прописана «в локальном нормативном акте, устанавливающем систему премирования», говорится в тексте закона. При этом работодатели сохраняют право на применение других «дисциплинарных взысканий» — замечание, выговор, увольнение, следует из пояснительной записки к документу. Закон принят «в целях реализации права работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы», пишут авторы.
«Максимальный размер снижения общей зарплаты составит не более 20% в месяц», — указывает пресс-служба Госдумы.