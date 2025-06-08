Адвокат политзаключенного Николая Дедка рассказала о пытках 1 8.06.2025, 14:25

Николай Дедок

Фото: spring96.org

Лукашисты избивали активиста, чтобы получить пароли от жесткого диска.

Политзаключенного анархиста Николая Дедка, осужденного на пять лет лишения свободы, жестоко избивали при задержаниях и в 2017-м, и в 2020-м. Мужчине распыляли в лицо слезоточивый газ и надевали на голову подушку. Об этом в интервью «Радыё Свабода» рассказала адвокат политзаключенного Наталья Мацкевич.

Мацкевич познакомилась с Николаем Дедком в больнице, где он лежал с черепно-мозговой травмой — последняя появилась после его задержания по дороге на марш в День Воли 25 марта 2017 года.

«Поэтому для меня была довольно предсказуемой ситуация, когда «правоохранительные органы» били Николая, где только его видели. В 2017 году его даже не приняли в изолятор временного содержания, а отправили в больницу скорой помощи после задержания», — рассказала Мацкевич.

В ноябре 2020 года адвокату стали присылать кадры с видео, на которых был избитый Николай Дедок. По кадрам, как рассказала Мацкевич, осведомленные люди понимали, что он не просто избит и что использовали слезоточивый газ.

«Того, что я на следующий день увидела в ИВС, я никому не пожелаю видеть. Николай Дедок не был сломлен, но он был реально разбит, избит. Кровь с него не текла, но и руки, и лицо были в следах от побоев. Он даже сам не ожидал, что с ним могут обращаться так брутально. Это была целая ночь избиений и угроз. Потом он рассказывал об этом в суде. Он сказал мне: «Сделайте что-то, чтобы это больше не повторилось». Насколько я знаю, в тот период это не повторилось — надеюсь, что и сейчас нет», — рассказала адвокат.

Защита показала следователю гематомы подзащитного. Они были по всем ногам, по всем ягодицам, по всей спине.

«Я много чего видела, но такого не хотела бы больше никогда видеть. Я сразу же написала ходатайство о проведении экспертизы. Хотя экспертизу провели через какую-то неделю, там есть фото его синяков с описанием, размерами и выводом, что они не могли образоваться при падении. Эта экспертиза есть и в его уголовном деле, но по факту превышения служебных полномочий должна была быть отдельная проверка. Проверка была, но она, как всегда, ни к чему не привела, как и все заявления о пытках в то время», — рассказала адвокат.

По словам Мацкевич, Николая Дедка избивали, чтобы получить пароли от жесткого диска. При задержании ему надевали на голову подушку, распыляли слезоточивый газ в лицо и закрывали его в подсобке, куда распыляли газ, били руками и ногами.

«Потом в здании ГУБОПиК его били до самого утра, пристегивали наручниками, угрожали», — рассказала Наталья Мацкевич.

Напомним, анархиста задержали 11 ноября 2020 года, сильно избивали и пытали — об этом Дедок рассказывал на суде. В результатах судебно-медицинской экспертизы обвиняемого, которая проводилась 17 и 24 ноября, зафиксировали травмы: «кровоподтеки верхнего и нижнего века, поясницы, плечевого сустава, бедер, <…> 13 травматических воздействий твердым тупым предметом, что не характерно для падения».

Спустя две недели после задержания правозащитники признали Дедка политзаключенным.

Николая Дедка признали «виновным» по трем статьям Уголовного кодекса. На суде вину свою активист не признал.

Мингорсуд назначил ему пять лет колонии, Верховный суд оставил приговор без изменений.

Позже Дедку усилили наказание и перевели на тюремный режим. Все время в заключении на него оказывается давление. Активиста внесли в список «причастных к экстремистской деятельности».

В сентябре 2024 года против Дедка возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 411 УК (злостное неповиновение администрации колонии). Был ли суд и каковы его результаты, непонятно.

Позже стало известно, что Николай Дедок должен был выйти из тюрьмы 25 апреля 2025 года, но против него возбудили еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 411 Уголовного кодекса (злостное неповиновение администрации тюрьмы).

Николай Дедок был политзаключенным и 10 лет назад.

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