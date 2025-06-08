В Италии проводится референдум по пяти законам
- 8.06.2025, 14:31
В том числе и по предоставлению гражданства иностранцам.
В Италии более 51 млн избирателей в воскресенье, 8 июня, имеют возможность принять участие в референдуме по целому ряду законов. Один из них касается трудового законодательства: улучшенной защите от увольнений, увеличению выходных пособий, переводу временных трудовых договоров в постоянные и ответственности работодателей за несчастные случаи на производстве, сообщает «Немецкая волна».
Другой важной темой является вопрос о том, допустимо ли давать гражданство Италии людям из стран, не входящих в Европейский Союз, уже через пять лет легального пребывания, а не через десять лет, как до сих пор.
Важность высокой явки избирателей
Избирательные участки открылись в 7.00 утра по местному времени. После их закрытия в понедельник, 9 июня, в 15.00 ожидается быстрое подведение итогов. При этом результаты референдума будут обязательны к исполнению лишь в том случае, если в голосовании примет участие не менее половины всех избирателей. Из 78 референдумов, ранее проводившихся в Италии, многие были признаны не состоявшимися из-за низкой явки.
Инициаторами голосования стали профсоюзы и левая оппозиция. Правящая правая коалиция в Риме во главе с премьер-министром Джорджей Мелони призвала своих сторонников не участвовать в голосовании. Мелони, возглавляющая крупнейшую в стране правящую партию «Братья Италии», с осени 2022 года руководит альянсом из трех правых и консервативных партий.