Россия начала строить укрытия для самолетов на своих военных базах

Россия начала строить укрытия для самолетов на своих военных базах1
- 8.06.2025, 14:39
Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.
Россия начала сооружать укрытия для самолетов на своих военных базах - об этом свидетельствуют спутниковые снимки.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Следы работ по строительству укрытий можно увидеть на спутниковых снимках аэродромов Кировское в оккупированном Крыму, а также в Севастополе, Гвардейском и Саках, сообщил в социальной сети X OSINT-аналитик Def Mon.
На территории России подобные работы ведутся в Ейске, Крымске, Приморско-Ахтарске, на авиабазе «Ханская» в Адыгее, Миллерово, Ахтубинске, Борисоглебске, Курске и Липецке, а также на базе стратегической авиации в Энгельсе (на видео).
1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию «Паутина», нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы «Оленья», «Белая», «Дягилево» и «Иваново». Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.