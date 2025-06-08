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Эксперт: Крымский мост может рухнуть даже без новых ударов

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  • 8.06.2025, 14:55
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Эксперт: Крымский мост может рухнуть даже без новых ударов

Указано на слабое место сооружения.

Прочность Крымского моста в ближайшие годы остается неточной из-за вероятных внешних факторов, которые могут повлиять на его строение. Одним из таких факторов является опасная природная активность возле моста. Об этом сообщил гидрогеолог Юрий Медовар в материале «Телеграфа».

Он отметил, что этот мост является очень важной транспортной артерией и имеет сложное техническое состояние, однако его будущее может зависеть от нескольких факторов. Медовар отметил, что в следующие пять лет значительно будет определяться влияние внешних факторов, среди которых очень опасным является активность грязевого вулкана, который находится недалеко от опор сооружения.

«Все зависит от того, будут ли новые удары по мосту. Сработает ли наш знаменитый грязевой вулкан, который находится рядом с опорами этого моста. Чисто детерминированного вывода сделать нельзя», - подчеркнул эксперт.

По словам гидрогеолога, сценарии разрушения моста могут быть очень разными. Если объект способен выдержать землетрясение, то активность грязевого вулкана представляет большую угрозу.

В свою очередь Медовар напомнил о случае, когда во время бурения нефтяной скважины на глубине около трех километров была случайно достигнута зона грязевого вулкана. Этот выброс был настолько мощным, что бурильная свеча вылетела на поверхность и скрутилась в жгут.

«Поэтому если грязевой вулкан сработает, то очень большие проблемы будут», - считает эксперт.

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