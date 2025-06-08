В Энгельсе третий день мощно горит нефтебаза после украинской атаки 1 8.06.2025, 15:12

Черный дым с места попадания дронов видно из разных уголков города.

В российском Энгельсе Саратовской области третий день подряд горит нефтебаза. Ее в ночь на 6 июня атаковали украинские защитники.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

Как отмечается, огонь продолжает бушевать на нефтебазе «Кристалл» в Энгельсе, где находится база стратегической авиации РФ. Черный дым с места попадания видно из разных уголков города.

При этом российские чиновники пытаются успокоить жителей Энгельса, что якобы из-за пожара воздух не загрязнен.

«Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме продолжают мониторинг состояния воздуха. Анализ отобранных сегодня проб не выявил превышения концентрации вредных веществ в пределах жилой застройки на территории Энгельса. Отбор проб будет проводиться до полной ликвидации возгорания», - сообщили в правительстве Саратовской области.

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