СМИ: Операция «Паутина» обнулила «Молнию Зевса» 7 8.06.2025, 15:29

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СБУ опередила «разгромный удар» Путина по Украине.

Кремлевские пропагандисты анонсировали самый массированный воздушный удар по Украине за день до спецоперации «Паутина».

СБУ, предположительно, сорвала опасные планы врага. Внимание на это обратило издание «Тексты».

30 мая российское пропагандистское издание «Блокнот» выпустило большую статью с таким заголовком: «Операция «Молния Зевса»: Путин приготовил сокрушительный удар по Украине на случай отказа от требований России в Стамбуле – стратегические бомбардировщики ждут приказа».

Действительно, в те дни OSINT-эксперты наблюдали аномальную активность на аэродромах стратегической авиации страны-агрессора. РФ стягивала десятки бомбардировщиков «Ту-22М3» и «Ту-95МС» на базы «Оленья» и «Энгельс», готовясь к массированной атаке.

Перед лицом грандиозных планов Кремля, замаскированных под пафосное название «Молния Зевса», Украина не просто выстояла – она нанесла удар, который переписал правила современной воздушной войны.

Пока российская пропаганда трубила о грядущей «беспрецедентной» ракетной атаке, угрожая Киеву «сокрушительным ударом» в случае отказа от ультиматумов, Служба безопасности Украины (СБУ) уже готовила свою собственную, куда более эффективную и дерзкую операцию под названием «Паутина».

Кремлевские пропагандисты в красках расписывали, как диктатор РФ Путин «приготовил сокрушительный удар» по Украине. По их версии, на аэродромах «Оленья» и «Энгельс» были сосредоточены десятки стратегических бомбардировщиков «Ту-22М3» и «Ту-95МС».

Не стесняясь в эпитетах, они предрекали «безграничный ракетный удар», который должен был «показать Западу, чем обернется для него потенциальный конфликт с Россией». Отмечалось, что на «Оленью» перебросили до 40 Ту-22М3 (из 60 имеющихся у РФ), а также десятки других стратегических машин, включая Ту-95МС и Ту-160, на «Энгельс».

Аэродромы якобы кипели активностью, принимая транспортные «Ил-76» с новыми ракетами, что «такой активности не наблюдалось уже три года». Кремль открыто угрожал «завершить активную фазу максимально жестко и быстро», если Украина откажется от предложенного меморандума.

Однако эти угрозы, наполненные бравадой и преувеличениями, рассыпались в прах уже 1 июня. В этот день украинские силы провели беспрецедентную операцию «Паутина», нацеленную сразу на четыре ключевых российских аэродрома стратегической авиации: «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново».

Результат этой ювелирной работы СБУ стал холодным душем для российских стратегов. По данным украинских спецслужб, в ходе атаки было поражено 41 летательное средство, среди которых — редкие и ценные самолеты ДРЛО «А-50», а также стратегические бомбардировщики «Ту-95», «Ту-22М3» и «Ту-160», способные нести ядерное оружие. Украина смогла нейтрализовать около 34% стратегических носителей крылатых ракет на их основных базах.

Эта операция не просто снизила угрозу будущих ракетных атак, она подорвала сам фундамент «ракетной дубинки», которой Кремль пытается шантажировать Украину и Запад.

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