На самом большом острове Беларуси открыли экотропу

На самом большом острове Беларуси открыли экотропу3
- 8.06.2025, 15:36
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Раньше он был заселен людьми, но сегодня здесь живут только дикие животные и птицы.
В Верхнедвинском районе на Освейском озере открыли эколого-краеведческую тропу на острове Ду. Её назвали «Таинственный остров Ду», сообщает Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.
Остров Ду является самым большим островом Беларуси. Его площадь в 5 квадратных километров сравнима с размером города Турова.
Как пишет «Будзьма», ещё несколько десятилетий назад этот остров был заселен людьми, но сегодня здесь живут только дикие животные и птицы.
Остров имеет статус заказника.