На самом большом острове Беларуси открыли экотропу 3 8.06.2025, 15:36

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Раньше он был заселен людьми, но сегодня здесь живут только дикие животные и птицы.

В Верхнедвинском районе на Освейском озере открыли эколого-краеведческую тропу на острове Ду. Её назвали «Таинственный остров Ду», сообщает Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.

Остров Ду является самым большим островом Беларуси. Его площадь в 5 квадратных километров сравнима с размером города Турова.

Как пишет «Будзьма», ещё несколько десятилетий назад этот остров был заселен людьми, но сегодня здесь живут только дикие животные и птицы.

Остров имеет статус заказника.

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