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Россияне захотели мира

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  • Телеграм-канал «День опричника»
  • 8.06.2025, 15:43
  • 6,452
Россияне захотели мира

Вероятно, некоторые «патриоты» достроили логическую цепочку.

Последний опрос «Левада-центра» показал, что мирные переговоры поддерживают 64% респондентов. За три месяца их количество увеличилось на 6%. Больше всего за мирный диалог ратуют женщины и молодежь (73% и 77% соответственно).

Число сторонников продолжения «СВО» сокращается такими же темпами. В марте «спецоперацию» поддерживали 34% опрошенных, а в мае — всего 28%.

Разгадка тенденции может крыться в данных другого опроса, проведенного «ФОМ». 18% россиян, принявших в нем участие, оценивают свое материальное положение как плохое, а еще 22% зафиксировали его ухудшение.

Вероятно, некоторые «патриоты» достроили логическую цепочку между пустым холодильником и «спецоперацией».

Телеграм-канал «День опричника»

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