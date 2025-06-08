Россияне захотели мира 1 Телеграм-канал «День опричника»

8.06.2025, 15:43

6,452

Вероятно, некоторые «патриоты» достроили логическую цепочку.

Последний опрос «Левада-центра» показал, что мирные переговоры поддерживают 64% респондентов. За три месяца их количество увеличилось на 6%. Больше всего за мирный диалог ратуют женщины и молодежь (73% и 77% соответственно).

Число сторонников продолжения «СВО» сокращается такими же темпами. В марте «спецоперацию» поддерживали 34% опрошенных, а в мае — всего 28%.

Разгадка тенденции может крыться в данных другого опроса, проведенного «ФОМ». 18% россиян, принявших в нем участие, оценивают свое материальное положение как плохое, а еще 22% зафиксировали его ухудшение.

Вероятно, некоторые «патриоты» достроили логическую цепочку между пустым холодильником и «спецоперацией».

Телеграм-канал «День опричника»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com