Россияне захотели мира1
- Телеграм-канал «День опричника»
- 8.06.2025, 15:43
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Вероятно, некоторые «патриоты» достроили логическую цепочку.
Последний опрос «Левада-центра» показал, что мирные переговоры поддерживают 64% респондентов. За три месяца их количество увеличилось на 6%. Больше всего за мирный диалог ратуют женщины и молодежь (73% и 77% соответственно).
Число сторонников продолжения «СВО» сокращается такими же темпами. В марте «спецоперацию» поддерживали 34% опрошенных, а в мае — всего 28%.
Разгадка тенденции может крыться в данных другого опроса, проведенного «ФОМ». 18% россиян, принявших в нем участие, оценивают свое материальное положение как плохое, а еще 22% зафиксировали его ухудшение.
Вероятно, некоторые «патриоты» достроили логическую цепочку между пустым холодильником и «спецоперацией».
Телеграм-канал «День опричника»