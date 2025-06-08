Назван лучший суп для жаркой погоды 11 8.06.2025, 15:48

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Им оказался вовсе не привычный для нашего региона холодник из свеклы.

Все любят лето, когда жаркие деньки сменяют друг друга, тяжелой пищи не хочется, да и от горячей бросает в жар, и наступает некая вялость — по такой погоде особо борща не навернешь. «Освежающий суп гаспачо – вот лучший обед (да и ужин!) в жаркий день», - написала в «Фейсбуке» врач-диетолог высшей категории Светлана Фус.

Ингредиенты:

- перец болгарский – 1 шт;

- помидоры – 3-4 шт;

- перец чили (по желанию) – ½ шт;

- огурец – 1-2 шт;

- сельдерей – 1-2 стебля;

- базилик свежий – маленький пучок;

- лук шалот – маленький пучок;

- эстрагон (по желанию) – маленький пучок;

- чеснок – 1-2 зубчика;

- лук красный репчатый – 0,25 луковицы;

- масло оливковое – 1 ст.л;

- сок лимонный — 1-2 ч.л;

- соль – по вкусу;

- перец черный молотый – по вкусу.

Для украшения:

- рикотта/сыр творожный – 100 г;

- кедровые орешки – 10 гр.;

- укроп/петрушка/базилик – пучок;

- масло оливковое – 1 ст.л;

- соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

Шкурку с помидоров необходимо удалить (перед этим их можно ошпарить горячей водой/подержать в кипятке около минуты). Мякоть порежьте на 4 части.

Перец (оба вида) очистите от семян, огурец – от шкурки, порежьте овощи (размер не столь важен, они будут измельчаться блендером).

Лук перед тем, как использовать, необходимо бланшировать – опустите его в кипяток на 30 секунд, затем достаньте и промойте холодной водой. Так вы избавитесь от горечи и специфического запаха, сохранив при этом питательные свойства и вкус.

В чашу блендера положите огурцы (измельчите 30-60 секунд), порезанные стебли сельдерея, бланшированный лук, затем перец, помидоры (очерёдность именно такая: сначала более твердые ингредиенты, затем мягкие). В конце добавьте оливковое масло, зелень, чеснок, соль, специи и лимонный сок. Взбивайте 1-2 минуты до однородности (если масса очень густая, добавьте немного воды).

Да, консистенция гаспачо может быть «гладкой» и кремообразной или не совсем однородной с небольшими кусочками (это регулируйте на свой вкус).

Для украшения гаспачо рикотту (или творожный сыр) разомните вилкой. Мелко порежьте зелень и перемешайте с рикоттой (соль и перец по вкусу).

Орешки немного поджарьте на сухой сковороде (30-60 секунд).

Разлейте холодный гаспачо по тарелкам, украсьте сверху ложкой рикотты с зеленью и орешками.

Также подавать гаспачо можно с каплей оливкового масла, листьями базилика, креветками и, конечно, соусом песто (очень советую!).

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