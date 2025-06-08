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Назван лучший суп для жаркой погоды

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  • 8.06.2025, 15:48
  • 4,426
Назван лучший суп для жаркой погоды

Им оказался вовсе не привычный для нашего региона холодник из свеклы.

Все любят лето, когда жаркие деньки сменяют друг друга, тяжелой пищи не хочется, да и от горячей бросает в жар, и наступает некая вялость — по такой погоде особо борща не навернешь. «Освежающий суп гаспачо – вот лучший обед (да и ужин!) в жаркий день», - написала в «Фейсбуке» врач-диетолог высшей категории Светлана Фус.

Ингредиенты:

- перец болгарский – 1 шт;

- помидоры – 3-4 шт;

- перец чили (по желанию) – ½ шт;

- огурец – 1-2 шт;

- сельдерей – 1-2 стебля;

- базилик свежий – маленький пучок;

- лук шалот – маленький пучок;

- эстрагон (по желанию) – маленький пучок;

- чеснок – 1-2 зубчика;

- лук красный репчатый – 0,25 луковицы;

- масло оливковое – 1 ст.л;

- сок лимонный — 1-2 ч.л;

- соль – по вкусу;

- перец черный молотый – по вкусу.

Для украшения:

- рикотта/сыр творожный – 100 г;

- кедровые орешки – 10 гр.;

- укроп/петрушка/базилик – пучок;

- масло оливковое – 1 ст.л;

- соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

Шкурку с помидоров необходимо удалить (перед этим их можно ошпарить горячей водой/подержать в кипятке около минуты). Мякоть порежьте на 4 части.

Перец (оба вида) очистите от семян, огурец – от шкурки, порежьте овощи (размер не столь важен, они будут измельчаться блендером).

Лук перед тем, как использовать, необходимо бланшировать – опустите его в кипяток на 30 секунд, затем достаньте и промойте холодной водой. Так вы избавитесь от горечи и специфического запаха, сохранив при этом питательные свойства и вкус.

В чашу блендера положите огурцы (измельчите 30-60 секунд), порезанные стебли сельдерея, бланшированный лук, затем перец, помидоры (очерёдность именно такая: сначала более твердые ингредиенты, затем мягкие). В конце добавьте оливковое масло, зелень, чеснок, соль, специи и лимонный сок. Взбивайте 1-2 минуты до однородности (если масса очень густая, добавьте немного воды).

Да, консистенция гаспачо может быть «гладкой» и кремообразной или не совсем однородной с небольшими кусочками (это регулируйте на свой вкус).

Для украшения гаспачо рикотту (или творожный сыр) разомните вилкой. Мелко порежьте зелень и перемешайте с рикоттой (соль и перец по вкусу).

Орешки немного поджарьте на сухой сковороде (30-60 секунд).

Разлейте холодный гаспачо по тарелкам, украсьте сверху ложкой рикотты с зеленью и орешками.

Также подавать гаспачо можно с каплей оливкового масла, листьями базилика, креветками и, конечно, соусом песто (очень советую!).

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