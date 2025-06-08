В Вильнюсе скоро запустят новый вид общественного транспорта 1 8.06.2025, 15:54

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По реке Нерис пустят электрокорабли.

В Вильнюсе скоро запустят новый вид общественного транспорта — электрокорабли. Двое из них вскоре должны отправиться в плавание по реке Нерис, пишет Delfi. Недавно жители смогли помочь муниципалитету выбрать их названия. На этот раз портал MadeinVilnius спросил жителей Вильнюса, планируют ли они пользоваться этим новым видом общественного транспорта.

34% опрошенных (459 голосов) говорят, что хотели бы попробовать поплавать на электросудах, но не стали бы плавать на них регулярно. Еще 24 % (319 голосов) говорят, что будут пользоваться новым видом транспорта и обещают делать это часто.

«Только как развлечение», — пишут жители.

Еще 453 респондента ответили, что определенно не планируют плавать на судах. Остальные 8% (103 голоса) говорят, что этот вопрос для них неактуален.

«Давайте не будем загрязнять тихую Нерис этой ерундой, умоляю вас как 35-летний житель города. И запретите мотоциклам плавать по воде как можно скорее и уберите их из реки. Пусть гоняют в заливе или каком-нибудь Вевисе», — критикуют люди.

В опросе MadeinVilnius.lt приняли участие 1334 жителя. Опрос проводился с понедельника, 2 июня, по пятницу, 6 июня.

В финальном голосовании приняли участие более 4000 человек, которые выбрали названия для четырех электропассажирских судов, которые начнут регулярные рейсы по реке Нерис этим летом. По решению жителей электросудам будут даны следующие названия — «Geležinis Vilkas», «Rytas», «Smilga» ir «Lašiša». Эти названия будут официально зарегистрированы в Регистре судов внутреннего плавания и станут постоянными названиями электросудов.

Первые два электропассажирских судна уже находятся на завершающей стадии производства. Производство двух других судов также идет быстрыми темпами.

Проект пассажирского транспорта реализуется командой различных компаний Вильнюсского городского самоуправления. ЗАО Vilniaus viešasis transportas будет выступать в качестве оператора услуги, муниципальное предприятие Susisiekimo paslaugos (JUDU) отвечает за организацию услуги, ЗАО Grinda позаботится об установке и обслуживании инфраструктуры, а ЗАО Vilniaus apšvietimas установит оборудование для зарядки судов и обеспечит освещение.

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