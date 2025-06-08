«Я просто в шоке с цен» 4 8.06.2025, 16:12

2,798

Белоруска показала, что купила на 50 рублей в магазине.

Белоруска опубликовала в TikTok видео с продуктами, которые купила на 50 рублей в «Евроопте». Там 10 позиций. В комментариях некоторые раскритиковали ее, что купила персики и виноград, потому что они несезонные, можно было сэкономить. А другие удивились, что она потратила на продукты всего 50 рублей, пишет bgmedia.

Что купила на 50 рублей белоруска

«Я просто в шоке с цен в магазине. Давайте я вам покажу, как выглядят 50 рублей в «Евроопте»», — говорит в начале видео девушка.

В каком городе она покупала продукты, неизвестно. Судя по ее роликам в TikTok, она живет в Минске.

Вот что купила на 50 рублей белоруска:

литр молока «Брест-Литовск»;

маленькая банка сметаны «Брест-Литовск» (180 граммов);

упаковка грибов;

упаковка зерненого творога «Домашний»;

вареники с творогом «Бабушка Аня» (430 граммов);

мясные подушечки от «Брестского мясокомбината» (430 граммов);

одно яблоко;

четыре персика;

упаковка винограда;

конфеты развесные.

«Возможно, это адекватные цены, просто, когда ты смотришь на эту корзину, на ее объем, тебе кажется, боже мой, откуда они [цены] берутся? С головы, наверное», — комментирует свою распаковку девушка.

Как белорусы комментируют это видео

Более чем за сутки видео девушки набрало 73 тысячи просмотров и 600 комментариев. Мнения белорусов в комментариях разделились. Одни отмечают, что девушка еще удачно закупилась на 50 рублей, другие уверены, что цены адекватные. А третьи критиковали ее за то, что купила персики и виноград, потому что это несезонные фрукты, они дорого стоят. Вот некоторые комментарии (орфография и пунктуация исправлены):

«Виноград и персики убери, возьми мясо, стоимость будет меньше, еще и на крупы хватит».

«Виноград и персики, наверное, недешевые, поэтому такая сумма».

«Учитывая цены на виноград… Не удивилась. Зачем брать его сейчас, если в сезон он и вкусный, и дешевый. Ну и персики сейчас так себе, дорого и невкусно, вкусные они будут в июле, августе».

«50 рублей — у вас 10 позиций. Это получается в среднем одна позиция 5 рублей, норм».

«А можно взять рис, гречку, макароны, фарш, яблоки, можно и три. И молоко, и масло, и хлеб (батон)… Может и еще на что-то хватит».

«Тут самое дорогое как раз конфеты) Это нежизненно важная позиция, как по мне, а так раньше цены ниже были, можно было больше себе позволить».

«И тут даже нет никакого мяса или колбасы. Ну вот что сейчас можно купить на 50 рублей… Я в шоке».

«Так вы много купили на 50 рублей».

«Мотивации все больше уехать в другую страну».

«100 рублей в «Детском мире» выглядят так: банка смеси + пачка памперсов. Все».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com