«Я просто в шоке с цен»4
- 8.06.2025, 16:12
- 2,798
Белоруска показала, что купила на 50 рублей в магазине.
Белоруска опубликовала в TikTok видео с продуктами, которые купила на 50 рублей в «Евроопте». Там 10 позиций. В комментариях некоторые раскритиковали ее, что купила персики и виноград, потому что они несезонные, можно было сэкономить. А другие удивились, что она потратила на продукты всего 50 рублей, пишет bgmedia.
Что купила на 50 рублей белоруска
«Я просто в шоке с цен в магазине. Давайте я вам покажу, как выглядят 50 рублей в «Евроопте»», — говорит в начале видео девушка.
В каком городе она покупала продукты, неизвестно. Судя по ее роликам в TikTok, она живет в Минске.
Вот что купила на 50 рублей белоруска:
литр молока «Брест-Литовск»;
маленькая банка сметаны «Брест-Литовск» (180 граммов);
упаковка грибов;
упаковка зерненого творога «Домашний»;
вареники с творогом «Бабушка Аня» (430 граммов);
мясные подушечки от «Брестского мясокомбината» (430 граммов);
одно яблоко;
четыре персика;
упаковка винограда;
конфеты развесные.
«Возможно, это адекватные цены, просто, когда ты смотришь на эту корзину, на ее объем, тебе кажется, боже мой, откуда они [цены] берутся? С головы, наверное», — комментирует свою распаковку девушка.
Как белорусы комментируют это видео
Более чем за сутки видео девушки набрало 73 тысячи просмотров и 600 комментариев. Мнения белорусов в комментариях разделились. Одни отмечают, что девушка еще удачно закупилась на 50 рублей, другие уверены, что цены адекватные. А третьи критиковали ее за то, что купила персики и виноград, потому что это несезонные фрукты, они дорого стоят. Вот некоторые комментарии (орфография и пунктуация исправлены):
«Виноград и персики убери, возьми мясо, стоимость будет меньше, еще и на крупы хватит».
«Виноград и персики, наверное, недешевые, поэтому такая сумма».
«Учитывая цены на виноград… Не удивилась. Зачем брать его сейчас, если в сезон он и вкусный, и дешевый. Ну и персики сейчас так себе, дорого и невкусно, вкусные они будут в июле, августе».
«50 рублей — у вас 10 позиций. Это получается в среднем одна позиция 5 рублей, норм».
«А можно взять рис, гречку, макароны, фарш, яблоки, можно и три. И молоко, и масло, и хлеб (батон)… Может и еще на что-то хватит».
«Тут самое дорогое как раз конфеты) Это нежизненно важная позиция, как по мне, а так раньше цены ниже были, можно было больше себе позволить».
«И тут даже нет никакого мяса или колбасы. Ну вот что сейчас можно купить на 50 рублей… Я в шоке».
«Так вы много купили на 50 рублей».
«Мотивации все больше уехать в другую страну».
«100 рублей в «Детском мире» выглядят так: банка смеси + пачка памперсов. Все».