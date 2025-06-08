В Минске выставили на продажу дом за $2,5 миллиона 5 8.06.2025, 16:33

1,562

В коттедже — собственный бассейн.

Почти новый двухуровневый коттедж продают в Минске рядом с водохранилищем Дрозды. Он был построен в 2023 году в очень интересном стиле и стоит около 7,5 млн рублей. Информация о продаже опубликована на realt.by.

Общая площадь здания — 545,5 кв. м, в том числе жилая — 220 «квадратов». Одна только кухня здесь площадью свыше 82 кв. м.

Здание находится на участке площадью 12 соток на ул. Вербной, между Партизанским проспектом и водохранилищем. В доме — собственный бассейн и газовое отопление. Правда, готовность здания указана как 80%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com