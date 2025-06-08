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В Минске выставили на продажу дом за $2,5 миллиона

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  • 8.06.2025, 16:33
  • 1,562
В Минске выставили на продажу дом за $2,5 миллиона

В коттедже — собственный бассейн.

Почти новый двухуровневый коттедж продают в Минске рядом с водохранилищем Дрозды. Он был построен в 2023 году в очень интересном стиле и стоит около 7,5 млн рублей. Информация о продаже опубликована на realt.by.

Общая площадь здания — 545,5 кв. м, в том числе жилая — 220 «квадратов». Одна только кухня здесь площадью свыше 82 кв. м.

Здание находится на участке площадью 12 соток на ул. Вербной, между Партизанским проспектом и водохранилищем. В доме — собственный бассейн и газовое отопление. Правда, готовность здания указана как 80%.

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