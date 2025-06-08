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Ядерное саморазоблачение России

  • Андрей Калитин
  • 8.06.2025, 16:46
  • 1,768
Ядерное саморазоблачение России

Cтратегический козырь Кремля превратился в публичный архив.

Ну вот и в Китае тоже шокированы масштабом утечки секретной российской ядерной документации.

После того, как 2 млн внутренних документов о позициях ядерных ракет были размещены на сайте государственных закупок России, стратегический козырь превратился в публичный архив, содержащий данные под грифом «секретно».

От конструкции шахты до кабельной проводки, от логики безопасности до солдат на дежурстве и даже от того, в какую сторону открывается дверь туалета, - всё видно всему миру с первого взгляда.

Разведывательная ценность этих документов намного превосходит любые аэрофотоснимки времен Холодной войны — они превращают самую секретную крепость российской армии из тайны в открытую инструкцию по эксплуатации.

Ядерное саморазоблачение России в Пекине охарактеризовали так: ядерное оружие не потеряно, но все его секреты раскрыты.

В прошлом западные разведки гонялись за снимками российской ядерной крепости, теперь в их распоряжении - полный и детальный план всего комплекса.

Эффективность ядерного сдерживания зависит не только от количества ядерных боеголовок и их взрывного эквивалента, но и от непрозрачности ключевой информации, такой как места развертывания, методы запуска и механизмы реагирования. Пока противник не может подтвердить эти переменные, он не может исключить наихудший сценарий и вынужден проявлять сдержанность.

Как только стратегическая неопределенность исчезает, сдерживающий эффект снижается. Принятие решений противником станет более уверенным, а возможность нанесения упреждающих или точечных ударов увеличится.

Этот инцидент, последствия которого необратимы, - катастрофа для системы безопасности России.

Андрей Калитин, Telegram

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