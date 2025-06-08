Могилевчанину выдали сдачу российскими рублями вместо белорусских 8.06.2025, 16:53

Видео набрало популярность и собрало более сотни комментариев.

Пассажир автобуса в Могилеве получил сдачу российскими рублями вместо белорусских. Об этом он рассказал в TikTok, пишет «Могилев онлайн».

Хотя монеты номиналом в 1 рубль выглядят похоже, их реальная стоимость кардинально отличается. На сегодняшний день один российский рубль стоит чуть менее четырех белорусских копеек. Получается, что вместо трех белорусских рублей пассажир получил сдачи примерно на 12 копеек.

Мужчина отметил, что редко пользуется общественным транспортом, поэтому сразу не заметил подмену. Скорее всего, ошибка произошла случайно из-за невнимательности кондуктора.

Видео набрало популярность и собрало более сотни комментариев. Реакция пользователей разделилась: одни отнеслись к ситуации с юмором, другие раскритиковали автора за мелочность. В ответ на упреки могилевчанин объяснил, что для кого-то эти деньги могли быть последними в кошельке.

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