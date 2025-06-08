Foreign Affairs: Как заставить Трампа вернуться к сотрудничеству 8.06.2025, 17:01

У союзников США есть хорошая возможность.

Новые тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом, стали тревожным сигналом для Японии и других стран, зависящих от американского рынка, пишет бывший замминистра экономики Японии Татсуя Тэрадзава для журнала Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Сначала пошлины обрушились на Канаду, Китай и Мексику, а затем последовали жесткие меры против импорта стали, алюминия и автомобилей. В 2025 году Трамп также анонсировал «зеркальные тарифы» — базовую пошлину в 10% на все импортируемые товары. Эти меры поставили под угрозу стабильность мировой торговли.

Для Японии, второго по величине экспортера в США, последствия особенно опасны. США потребляют около 20% японского экспорта, и новые пошлины сделают многие товары неконкурентоспособными. Ожидается, что прибыль крупнейших японских компаний сократится на 7% в 2025–2026 годах.

Даже если Токио добьется исключений из тарифов, ущерб уже нанесен. Доверие к США как к надежному торговому партнеру подорвано. Чтобы защитить экономику, Японии нужно переориентироваться на другие рынки.

Один из выходов — активизация сотрудничества в рамках соглашения «О региональном всеобъемлющее экономическое партнерство», объединяющего 15 стран Азии и Океании. Япония может инициировать более амбициозное снижение тарифов, ускорить либерализацию торговли и расширить экспорт за пределы США.

Параллельно Токио должен развивать отношения с Латинской Америкой, Ближним Востоком и странами Азии, включая Китай и Индию. Также стоит продвигать вступление новых участников «Всеобъемлющего прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве» (CPTPP) — альтернативу ВТО с более строгими правилами и высоким уровнем интеграции.

В условиях ослабления международных институтов, Япония и ее партнеры должны укреплять глобальную торговую систему — даже без участия США. Только так можно сохранить устойчивость поставок, особенно в критически важных отраслях, таких как редкоземельные металлы и чистая энергетика. Мир должен показать, что способен процветать без Америки — это, возможно, станет стимулом для возвращения США к многостороннему сотрудничеству.

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