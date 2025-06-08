В Минске демонтируют легендарные аттракционы 1 8.06.2025, 17:09

«Супер-8» и «Ладья» не прошли проверку на безопасность.

Легендарный аттракцион «Супер-8» в Минском парке Челюскинцев демонтируют. Как рассказали в городском управлении Госпромнадзора, аттракцион не прошел проверку на безопасность, отработав окончательно свой срок эксплуатации, поэтому будет демонтирован в 2025 году.

Также не прошли проверку и будут разобраны качели «Ладья», они также выработали свой срок службы.

Новые правила по промышленной безопасности теперь гласят, что каждый аттракцион может использоваться не дольше трёх нормативных сроков службы.

Список временно недоступных аттракционов Минска пополнили «Детское колесо обозрения» в парке Горького и «Качелики» в парке Челюскинцев. Оба сейчас стоят на ремонте.

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