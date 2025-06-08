Знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруса о хоккейной площадке 3 8.06.2025, 17:46

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А вы сможете?

Команда Андрея Козлова выиграла у телезрителей в третьей игре летней серии интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», пишет «КП».

В пятом раунде телезритель Сергей Владыко из Молодечно спросил знатоков:

«На защитных стеклах хоккейных площадок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) можно увидеть отверстие 11 на 14 см. С какой целью их делают?»

Знатоки ответили: «Эти отверстия делают с целью вернуть шайбу на лед, если она вылетела».

Ведущий озвучил правильный ответ: «Отверстие в защитных стеклах для того, чтобы фотограф смог сделать эффектные снимки».

Сергей Владыко был одним из двух телезрителей, который смог обыграть знатоков. Команда Андрея Козлова одержала победу со счетом 6:2.

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