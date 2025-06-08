Генштаб ВСУ: Россияне пытались прорваться на Покровском направлении 8.06.2025, 18:23

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Украинские защитники дали им мощный отпор.

Украинские силы обороны сдерживают широкомасштабные атаки со стороны российских войск на ряде направлений фронта, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 16:00 8 июня. Всего с начала суток произошло по меньшей мере 75 боевых столкновений.

Самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении, где противник совершил 25 попыток штурмовать украинские позиции вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Ореховое, а также в направлении Мирного, Николаевки, Новосергиевки и Алексеевки. Силы обороны отбили 24 атаки, одна стычка еще продолжается.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили девять атак возле Грековки, Нового Мира, Редкодуба, Зеленой Долины и в направлении Чернещины и Торского. Три столкновения остаются активными.

В районе Торецка враг восемь раз пытался прорвать оборону вблизи Дачного, Дилиевки, Торецка и Яблоновки. Один бой до сих пор продолжается.

На Купянском направлении идет четвертый бой вблизи Степной Новоселовки — три предыдущих штурма украинские военные отбили.

Сложная ситуация и на Новопавловском направлении: ВСУ отбили семь атак возле Богатыря, Отрадного, Ровнополя, Свободного Поля, а также в направлениях Запорожья, Воскресенки и Шевченко. Одно боевое столкновение еще продолжается. Под вражеский авиаудар попал населенный пункт Ольговское.

На Гуляйпольском направлении украинские силы отбили две атаки вблизи Малиновки, еще одно столкновение продолжается. Оккупанты также нанесли авиаудары по Гуляйполю, Малиновке и Железнодорожному.

Ореховское направление тоже остается горячим — две вражеские атаки на позиции у Новоандреевки и Павловки были остановлены.

На Приднепровском направлении противник дважды пытался прорваться вперед, однако безуспешно.

На Курском направлении украинские защитники отбили 11 атак. Враг совершил 15 авиаударов, сбросил 28 управляемых авиабомб и провел 106 артиллерийских обстрелов.

Также под огнем остаются приграничные районы севера Украины. Российские войска обстреляли с собственной территории не менее 15 населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, в частности Горск, Кучеровку, Большую Писаревку, Петрушевку, Угроиды, Бобылевку и другие.

На других участках фронта ситуация остается без существенных изменений.

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