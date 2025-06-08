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В Варшаве состоится встреча со Светланой Алексиевич

  • 8.06.2025, 18:33
В Варшаве состоится встреча со Светланой Алексиевич

Встреча с нобелевской лауреаткой пройдет в Новом театре 16 июня.

16 июня лауреатка Нобелевской премии и почётная председатель Белорусского ПЕНа Светлана Алексиевич встретится с читателями в Варшаве, сообщает «Еврорадио». Мероприятие пройдёт в Новом театре на Мокотуве, начало в 19:00. Вход свободный!

На днях Светлане Алексиевич исполнилось 77 лет. Она известна как писательница и журналистка, а в 2015 году получила Нобелевскую премию по литературе — за «полифонические произведения, памятник страданиям и мужеству в наше время».

Главная работа Алексиевич — цикл из пяти книг о «красном человеке». Её произведения посвящены участию женщин во Второй мировой войне, катастрофе на Чернобыльской АЭС, советской интервенции в Афганистане, жизни постсоветских стран в переходный период.

Исследователи классифицируют произведения Светланы Алексиевич как документальную прозу. А сама автор говорит о своём творчестве: «Я не пишу сухую, голую историю фактов, событий — я пишу историю чувств».

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