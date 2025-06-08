Самой молодой женщиной-миллиардером в мире стала американка Люси Го 5 8.06.2025, 18:39

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Ее история — классический пример «американской мечты».

Люси Го раньше всех женщин в мире стала миллиардером. Ей всего 30 лет, и ее история — классический пример «американской мечты». Своим богатством Люси обязана собственному упорству и искусственному интеллекту, в который она вложила свои силы и сбережения, пишет The Telegraph.

Бизнесвумен в этом году опередила в рейтинге самых молодых женщин-миллиардеров не кого-нибудь, а Тейлор Свифт, которая с капиталом $1,4 млрд возглавляет список самых богатых женщин-музыкантов.

Люси Го родом из эмигрантской семьи. В свое время она бросила Университет Карнеги — Меллона, чтобы уйти в бизнес. Тогда родители были против ее решения, а теперь ее состояние оценивается в $1,3 млрд.

Хотя изначально она пыталась основать компанию по продаже домашней еды, приготовленной обычными людьми, которые просто хорошо готовят. Бизнес шел хорошо, но его пришлось закрыть из-за сложностей с исполнением санитарных норм.

Потом Люси работала в Snapchat, но окончательно нашла себя в сфере IT-технологий. В 2016 году она стала соучредителем компании Scale AI с долей всего 5%. Эта компания занимается маркировкой данных и оценкой моделей для разработки ИИ-приложений.

Теперь этот бизнес оценивается в $25 млрд, и молодая женщина стала очень богатой. Она отказалась от работы в нем, но сохранила свою долю. И основала венчурный фонд Backend Capital, который уже инвестировал в более чем 100 стартапов.

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