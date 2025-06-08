Белорусу выплатили компенсацию за стресс при приемке новой квартиры 8.06.2025, 18:54

Сколько удалось взыскать с застройщика.

В Могилеве суд частично удовлетворил иск местного жителя, который потребовал компенсацию морального вреда от застройщика за нарушения, выявленные при приемке новой квартиры. Как пишет Onliner, об этом сообщили в пресс-службе Могилевского областного суда.

Мужчина приобрел жилье с готовой отделкой, но во время осмотра обнаружил недостатки: неровные стены, поврежденные двери и плинтусы, плохо поклеенные обои. Все недочеты были зафиксированы в акте осмотра. Часть замечаний строительная организация устранила, однако некоторые дефекты остались.

Из-за выявленных проблем владелец квартиры не смог заселиться с семьей, но при этом продолжал выплачивать кредит и оплачивать коммунальные расходы. Он испытал сильное эмоциональное напряжение и стресс, вызванные сложившейся ситуацией. Все это побудило его обратиться в суд — истец просил взыскать с застройщика 5000 рублей в качестве компенсации морального вреда, а также судебные расходы.

Суд, рассмотрев дело, пришел к выводу, что есть основания для компенсации, сославшись на статью 18 Закона «О защите прав потребителей». В итоге было принято решение взыскать с застройщика 1000 рублей в пользу истца.

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