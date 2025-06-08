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Politico: Между Маском и Трампом установилось шаткое перемирие

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  • 8.06.2025, 20:10
  • 1,914
Politico: Между Маском и Трампом установилось шаткое перемирие

Но будущее их отношений абсолютно неопределенно.

Шаткое перемирие в конфликте в социальных сетях между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском установилось после того, как в пятницу, 6 июня, представители обеих сторон провели телефонный разговор. Об этом заявляет американское издание Politico со ссылкой на двух анонимных чиновников Белого дома.

По словам собеседника, Трамп перестал публиковать сообщения о Маске в своей соцсети Truth Social, но это не значит, что президент Штатов доволен.

«Будущее их отношений абсолютно неопределенно», – добавил чиновник.

Трамп и Маск приостановили свой словесный конфликт, в ходе которого миллиардер предлагал объявить главе государства импичмент, а президент угрожал бизнесмену расторгнуть федеральные контракты с его компаниями. Однако ни один из них не хотел паузы, отметили источники, ознакомленные с реакцией обоих участников спора.

Илон Маск и Дональд Трамп поссорились из-за бюджетного законопроекта Республиканской партии, который миллиардер публично раскритиковал.

Он обвинил Трампа в непоследовательности и призвал к его импичменту. В ответ Трамп назвал Маска «неуважительным» и заявил, что не планирует возобновлять с ним отношения.

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