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На рынке труда Беларуси сложилась нетипичная ситуация

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  • 8.06.2025, 21:12
  • 3,168
На рынке труда Беларуси сложилась нетипичная ситуация

Число вакансий пробило психологическую отметку.

В Беларуси продолжает расти дефицит кадров. По состоянию на 8 июня, на сайте Государственной службы занятости открыта 210 941 вакансия.

Лидером по количеству предложений на рынке труда стал Минск — здесь зарегистрировано 58 199 рабочих мест. На втором месте оказалась Минская область с 34 651 вакансией. Далее следуют Брестская (26 187), Гомельская (24 447), Витебская (22 665), Гродненская (22 640) и Могилевская области (21 599).

Интересно, что при сложении региональных данных получается общая сумма в размере 210 388 вакансий, что незначительно отличается от указанного общего числа на сайте службы занятости.

Напомним, отметку в 200 тысяч количество вакансий превысило во второй половине апреля этого года.

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