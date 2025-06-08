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«В каком мы были шоке, когда из всего объема вышла половина голов»

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  • 8.06.2025, 20:40
  • 2,244
«В каком мы были шоке, когда из всего объема вышла половина голов»

Минчанка купила в магазине креветки, но дома ее ждал неприятный сюрприз.

Минчанка приобрела креветки на выходные для посиделок с друзьями, но дома выяснила, что почти половину покупки составляют головы, пишет «Онлайнер».

Покупательница взяла 1,1 кг креветок по цене 23,99 рубля за килограмм, заплатив в итоге 26,39 рубля. Однако дома женщина обнаружила неприятный сюрприз: в пакете оказалось слишком много лишних креветочных голов.

Женщина решила рассортировать покупку: в кастрюлю сложила целые креветки с головами, а лишние головы сложила на столе. Результат оказался неутешительным.

«Решила взять креветки на выходные, для компании, в каком мы были шоке, когда из всего объема вышла половина голов! Сами головы завесили примерно на грамм 400», — поделилась покупательница. А ведь после разморозки реальный вес остальных креветок будет еще намного меньше.

По подсчетам женщины, за 400 граммов несъедобных голов она переплатила около 10 рублей, что составляет 37,9% от общей стоимости покупки.

Откуда в пакете могло появиться столько лишних голов? Как полагает издание, некоторые покупатели специально отрывают головы креветок прямо в магазине, чтобы избежать переплаты за ненужные граммы.

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