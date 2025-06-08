СМИ: Россия исчерпала почти половину запасов прицепной артиллерии 8.06.2025, 22:54

Также темпы расконсервации упали более чем в четыре раза.

Российская Федерация использовала почти половину запасов прицепной артиллерии на базе хранения возле города Щучье, на которой хранилось примерно 50% такого вида оружия, передает «Милитарный». Также темпы расконсервации упали более чем в четыре раза, если сравнивать с 2022 годом. Об этом пишет Covert Cabal со ссылкой на анализ спутниковых фото.

Известно, что база вблизи Щучьего (Курганская область РФ) расположена около 1800 километров от линии боевого соприкосновения. Она была создана на базе Арсенала химического оружия Минобороны после утилизации запасов химического оружия, что было профинансировано Соединенными Штатами Америки.

Обозреватели Covert Cabal подсчитали, что на этой базе хранилось около 50% всей прицепной артиллерии РФ. 80-90% из этого оружия находились в «глубоком хранении».

«Несмотря на то, что это важная база, она была одной из наименее приоритетных в смысле обслуживания - много артиллерии хранилось в худшем состоянии», - добавили в «Милитарном».

По словам обозревателей, из-за удаленности базы спутниковые снимки поступают очень редко и имеют не лучшее качество, поэтому подсчет является приблизительным и с большей погрешностью.

Исследователи утверждают, что на базе осталось 2 753 единицы артиллерии из 4 839, которые хранились до начала полномасштабной войны РФ.

«При этом в 2022 - первой половине 2023 годов артиллерия исчезала с базы со скоростью 72 единицы в месяц, а с июля 2023 года эти темпы упали до менее чем 17 единиц в месяц. Пик расконсервации артиллерии в течение 2022 года можно объяснить созданием большого количества подразделений в ходе мобилизации, которые было необходимо насыщать техникой. Россия тогда создала не менее 70 новых полков, каждый из которых нуждался в 18-36 артсистем», - напомнили в материале.

По словам экспертов, после этого темп сокращения был стабильным, но недостаточным для компенсации нынешних расходов артиллерии. Однако обозреватели говорят, что сейчас делать оценку прицепной артиллерии, опираясь на спутниковые данные, очень трудно. Это связано с тем, что, к примеру, ствол калибра 152 мм даже на снимке с лучшим качеством будет только один пиксель шириной.

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