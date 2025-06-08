На аукционе продают банкноту в 5 белорусских рублей за 550 рублей 8.06.2025, 21:27

Банкнота имеет три элемента редкости.

Нодной из аукционных площадок появилась вроде бы обычная банкнота — 5 белорусских рублей. Вот только хочет за нее продавец в 110 раз больше: 550 рублей. Blizko.by растолковал понятным языком, за что такие деньги.

Автор объявления пишет:

«Серия замещения ХХ, с окантовкой (с зазором)!!! Номер 0000900!!!»

Неспециалисту мало что может быть понятно из этого краткого описания. Серия замещения ХХ означает, что банкнота была изготовлена взамен другой, бракованной. Бывает, что при печати банкнот машина «зажует» лист, или лист ляжет с перекосом, или будет криво обрезан. Такие бракованные листы и банкноты изымают, а вместо них допечатывают новые. На этих подменных листах печатают серийный номер из букв ХХ — это и есть серия замещения.

Серийный номер 0000900 (а точнее, ХХ0000900) означает, что это всего 900-я банкнота из этой замещенной серии, то есть, одна из ранних. По фотографии банкноты мы видим, что это купюра первого (или одного из первых) тиражей, отпечатанная в Великобритании на фабрике банкнот De la Rue. Подпись главы Нацбанка Петра Прокоповича еще на своем месте: серию купюр обновили в 2019-м, тогда подпись Прокоповича с банкноты убрали, а сами деньги допечатывали на российской фабрике «Гознак».

Самое загадочное в описании — упоминание окантовки и зазора. И это редкий элемент. Портал коллекционеров банкнот Fox-Notes поясняет, что есть два типа этих 5-рублевых купюр. У первого типа в правой части аверса (лицевой стороны) два фрагмента кирпичной кладки нарисованы встык, вплотную друг к другу.

У второго типа между двумя этими фрагментами кирпичной кладки есть небольшой промежуток, или окантовка.

Банкноты с окантовкой выпускались как в обычных сериях, так и в серии замещения.

У аукционной банкноты как раз можно разглядеть такую окантовку.

Таким образом, выставленная на аукционе банкнота имеет три элемента редкости: серия замещения ХХ, маленький порядковый номер и окантовка вокруг кирпичей.

Банкноту можно выкупить по твердой цене в 550 рублей (183 доллара США по актуальному курсу Нацбанка), но можно предложить продавцу свою цену. Торги завершатся 6 июня поздно вечером.

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