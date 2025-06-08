Военный эксперт рассказал, от кого Путин боится получить «удар в спину» 3 8.06.2025, 21:44

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«Территория РФ — это очень большой и аппетитный кусок».

Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что глава Кремля опасается подвоха от Китая.

Несмотря на официальные заявления Владимира Путина о неразрывной дружбе с Китаем, внутри российской ФСБ Пекин рассматривается как потенциальный противник. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на внутренний восьмистраничный документ планирования, оказавшийся в распоряжении редакции.

Александр Мусиенко привел аргумент в пользу того, что Путин боится КНР: «В документе ударение делается на то, что ФСБ должна действовать очень деликатно и не показывать публично, что Китай считают врагом. Стоит добавить, что Китай активно работает, чтобы вербовать российских ученых, переманивают их на свою сторону, чтобы они усовершенствовали китайский ВПК. Вот как работает Китай».

«Ничего удивительного мы тут не узнали. Китаизация России происходит и будет происходить. Территория огромная (около двух третей как минимум, если не три четверти российской территории). На Дальнем Востоке территория просто не заселена, а там полезные ископаемые, минералы, сельскохозяйственные земли есть, которые нужны Китаю. Безусловно, это очень большой и аппетитный кусок», - сообщил боец ТрО ВСУ.

Александр Мусиенко объяснил, как китайцы попытаются захватить Россию без войны, делая вид, что они союзники Путина: «Приедут китайцы. Скажут, что это наши земли и наши территории, открыто начнут скупать людей, скупать лицензии на добычу полезных ископаемых, на пользование сельскохозяйственными землями, на концессии и франшизы на использование российских портов Владивостока и других».

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