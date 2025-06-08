NYT: Magura V7 стал серьезной угрозой для истребителей России 1 8.06.2025, 21:54

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Украинский морской дрон в мае сбил два российских Су-30.

За последние три года в Украине разработали широкий спектр беспилотных аппаратов и роботизированного оружия. Одним из последних дополнений к этому арсеналу является многоцелевой надводный дрон Magura V7, который способен выполнять различные задачи, пишет The New York Times.

Отмечается, что Magura V7 способен запускать зенитные ракеты. В издании напомнили, что в мае эта система сбила два российских Су-30, что стало первым в истории успешным применением дрона-катера против истребителя в боевых условиях.

Журналисты поделились, что Magura V7 выглядит как обтекаемый скоростной катер с ракетами, которые размещены по бокам. Этот дрон может в течение нескольких дней находиться в открытом море, отслеживая российские истребители, а затем устраивая им засаду.

«Эти дроны представляют собой будущее», - говорил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов во время презентации оружия.

Военный аналитик финской компании Black Bird Group Паси Паройнен в разговоре с журналистами заявил, что использование Magura V7 само по себе вряд ли станет «переломным моментом» в войне. Тем не менее он считает, что в сочетании с другими системами этот дрон может оказать значительное влияние на поле боя.

В издании отметили, что Украина заявляла о том, что Magura V7 может стрелять ракетами «воздух-воздух» и нацеливаться на истребители. Во время сбития российских истребителей этот надводный дрон сопровождал целый рой морских беспилотников.

Также представители ГУР рассказали журналистам, что надводные дроны Magura могут выступать в роли «базовых кораблей» для БПЛА, перевозя и запуская небольшие квадрокоптеры-камикадзе, управляемые операторами.

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