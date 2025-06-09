Доктор рассказала, какие напитки следует избегать по утрам 9.06.2025, 5:15

И предложила более здоровые альтернативы.

Здоровое питание - залог хорошего самочувствия в целом, а то, что вы употребляете утром, может повлиять на вашу энергию и здоровье в течение всего дня. Хроническое воспаление, часто усугубляемое диетой, может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Некоторые утренние напитки могут способствовать воспалению и скачкам сахара в крови, подрывая ваши цели в области здоровья.

Портал She Finds попросил доктора Крутику Нанавати, дипломированного диетолога, рассказать о пяти утренних напитках, которые могут привести к воспалению и скачкам сахара в крови.

Сладкие кофейные напитки, такие как латте и капучино с сиропами и взбитыми сливками, могут вызывать скачки сахара в крови и способствовать воспалению. Вместо этого выбирайте черный кофе или простой эспрессо. Купленные в магазине фруктовые соки, несмотря на их здоровый образ, часто содержат концентрированные сахара и не содержат клетчатки, что приводит к резким скачкам сахара в крови. Приготовление собственного сока дома из цельных фруктов и овощей - лучший выбор.

Спортивные напитки, предназначенные для интенсивных тренировок, не нужны большинству людей по утрам и могут способствовать воспалению из-за высокого содержания сахара. Придерживайтесь воды или травяных чаев.

Газированные напитки содержат сахар и искусственные подсластители, которые могут привести к нарушению обмена веществ и воспалению. Выбирайте газированную воду с добавлением лимона или лайма.

Магазинные смузи могут быть такими же приторными, как и фруктовые соки, и часто содержат скрытые сахара из фруктов и сиропов. Домашние смузи с цельными фруктами и ограниченным количеством добавленных сахаров - более здоровый вариант.

Разумный выбор утренних напитков может существенно повлиять на ваше здоровье. Отказ от напитков с высоким содержанием сахара и более здоровых альтернатив поможет вам уменьшить воспаление и поддерживать стабильный уровень сахара в крови в течение всего дня.

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