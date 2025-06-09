Опыт войны в Украине побудил Лондон инвестировать в дроны $2,7 млрд 9.06.2025, 2:37

Реформа сектора обороны является главным национальным приоритетом.

Ориентируясь на тактику, испытанную во время войны в Украине, Великобритания потратит на развитие беспилотных технологий 2 млрд фунтов стерлингов (около $2,7 млрд).

Лондон делает ставку на дроны как ключевой компонент будущих военных действий, пишет The Guardian со ссылкой на стратегическое оборонное обозрение, обнародованное британским правительством.

«В частности, инвестиции будут охватывать как дешевые одноразовые ударные дроны, так и более дорогие многоразовые системы. Будет создан национальный центр беспилотников - платформа для обмена опытом, координации и развития инноваций в сфере автономных систем. Этот шаг является прямым ответом на изменения в характере современной войны, продемонстрированные в полном объеме во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Там дроны превратились в критически важный инструмент ведения боевых действий», - говорится в документе.

По оценкам, именно дроны влекут за собой до 70% потерь на фронте.

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что армия станет в 10 раз более смертоносной благодаря сочетанию новейших технологий с классическими элементами вооруженных сил.

«Реформа сектора обороны является главным национальным приоритетом. Правительство выбирает курс на боеготовность в ответ на растущие угрозы в мире», - подчеркнул премьер-министр страны Кир Стармер.

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