Новый рекорд солнечной энергетики: ее доля в мире впервые достигла 10%
- 9.06.2025, 1:56
Показатели почти удвоились за последние три года.
Солнечная энергия впервые достигла 10% общего мирового производства электроэнергии в апреле 2025 года, свидетельствуют данные аналитического центра Ember Energy.
Доля солнечной энергии почти удвоилась за последние три года – с 5,4% в апреле 2022 года.
Благодаря такому росту солнечная энергия стала четвертым по величине источником электроэнергии в мире, опередив ветровую и ядерную энергетику.