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Новый рекорд солнечной энергетики: ее доля в мире впервые достигла 10%

  • 9.06.2025, 1:56
Новый рекорд солнечной энергетики: ее доля в мире впервые достигла 10%

Показатели почти удвоились за последние три года.

Солнечная энергия впервые достигла 10% общего мирового производства электроэнергии в апреле 2025 года, свидетельствуют данные аналитического центра Ember Energy.

Доля солнечной энергии почти удвоилась за последние три года – с 5,4% в апреле 2022 года.

Благодаря такому росту солнечная энергия стала четвертым по величине источником электроэнергии в мире, опередив ветровую и ядерную энергетику.

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