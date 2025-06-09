Новый рекорд солнечной энергетики: ее доля в мире впервые достигла 10% 9.06.2025, 1:56

Показатели почти удвоились за последние три года.

Солнечная энергия впервые достигла 10% общего мирового производства электроэнергии в апреле 2025 года, свидетельствуют данные аналитического центра Ember Energy.

Доля солнечной энергии почти удвоилась за последние три года – с 5,4% в апреле 2022 года.

Благодаря такому росту солнечная энергия стала четвертым по величине источником электроэнергии в мире, опередив ветровую и ядерную энергетику.

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