Португалия обыграла Испанию в финале Лиги наций 1 9.06.2025, 7:39

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Судьба матча решилась в серии пенальти.

Португалия выиграла финальный матч Лиги наций у сборной Испании (2:2, 5:3 по пенальти).

На 21-й минуте счет открыл испанец Мартин Субименди. На 26-й португалец Нуну Мендеш счет сравнял. На 45-й Микель Ойарсабаль вывел испанцев вперед, но уже на 61-й Криштиану Роналду зажег на табло цифры 2:2. В основное время выявить победителя не удалось.

Дополнительные полчаса прошли без забитых мячей, и командам пришлось бить послематчевую серию пенальти. В футбольной лотерее удачливее оказалась Португалия (5:3). Решающий удар не реализовал форвард испанцев Альваро Мората.

В полуфинале португальцы обыграли Германию со счетом 2:1.

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