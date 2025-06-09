Португалия обыграла Испанию в финале Лиги наций

Португалия обыграла Испанию в финале Лиги наций1
- 9.06.2025, 7:39
- 1,728
Судьба матча решилась в серии пенальти.
Португалия выиграла финальный матч Лиги наций у сборной Испании (2:2, 5:3 по пенальти).
На 21-й минуте счет открыл испанец Мартин Субименди. На 26-й португалец Нуну Мендеш счет сравнял. На 45-й Микель Ойарсабаль вывел испанцев вперед, но уже на 61-й Криштиану Роналду зажег на табло цифры 2:2. В основное время выявить победителя не удалось.
Дополнительные полчаса прошли без забитых мячей, и командам пришлось бить послематчевую серию пенальти. В футбольной лотерее удачливее оказалась Португалия (5:3). Решающий удар не реализовал форвард испанцев Альваро Мората.
В полуфинале португальцы обыграли Германию со счетом 2:1.