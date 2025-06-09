Возьмет ли доллар заветную планку 9.06.2025, 7:47

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Прогноз на неделю.

К окончанию прошлой недели обменный курс доллара США на белорусском валютном рынке сделал попытку вернуться к заветным 3 рублям. В четверг, 5 июня, ситуация почти реализовалась, но в последний торговый день в пятницу, 6 июня, курс все же стабилизировался ниже трех рублей. Каких курсов ждать на этой неделе, рассказывает финансовый аналитик Михаил Грачев в традиционном прогнозе myfin.by.

Итого за прошлую неделю курс доллара вырос на минимальные +0,04% и к окончанию торгов остановился на значении USD/BYN 2,9970. К началу года изменение курса остается почти прежним -13,72%. Объем торгов за прошлую неделю остается на максимальных значениях вот уже четыре недели и составил 86,538 млн долларов США.

Обменный курс российского рубля за прошлую неделю менялся аналогичным образом – от роста курса в начале недели к снижению по итогам пяти торговых дней. В среду рубль поднимался на белорусском рынке до RUB/BYN 3,7913 за 100 российских рублей, но пятничные торги закончились с курсом RUB/BYN 3,7791. Итого за прошлую торговую неделю российский рубль подешевел на те же -0,04%, но с начала года сохраняется рост на +12,85%. Объем торгов рублем также около годовых максимумов.

Ждать ли перемен с российским рублем?

На российском финансовом рынке почти всю прошлую неделю курс доллара находился в достаточно узком диапазоне, но к окончанию недели он минимально вырос в цене до USD/RUB 78,85. Не исключено, что на начавшейся неделе этот реверс останется в силе. Но с минимальными последствиями для курса.

Основные факторы, которые служили поддержкой рублю, пока остаются в игре. Это и достаточно жесткая денежно-кредитная политика Центробанка России и профицит предложения иностранной валюты на внутреннем рынке.

В прошлую пятницу Банк России впервые за три года понизил ключевую ставку на -1,00% до 20,00%. Немного отошел от максимума. Но, во-первых, оставленные 20,00% остаются исключительно высокой ставкой и практически не повлияли на высокую доходность ОФЗ, которые остаются крайне востребованным инструментом. Высокие ставки по депозитам также пока не собираются снижаться, что оставляет рублевые вклады привлекательными. Во-вторых, в пояснительной речи госпожа Набиуллина оставила возможность пересмотра понижения ставки на повышение в случае возвращения инфляционных показателей к росту. Пятничное понижение ключевой ставки было вполне ожидаемым, но не радикальным изменением монетарной политики.

Евро может подешеветь

Кроме внутреннего рынка курс доллара США остается на низких уровнях на мировом рынке и, по всей видимости, вполне устраивает действующую администрацию Штатов. Более дешевый доллар делает американский экспорт вполне привлекательным, что однозначно находится в русле проводимой политики.

Но на дневном графике основной пары EUR/USD формируется техническая фигура «двойная вершина», не исключено, что после ближайшего заседания ФРС 16 июня курс может скатиться на юг до 1,0950.

При реализации такого сценарии на белорусском валютном рынке может снизиться обменный курс евро, который сейчас находится немного выше EUR/BYN 3,4220. Евро у нас остается вне валютной корзины Нацбанка, поэтому торги на БВФБ проходят с минимальными объемами.

Прогноз на неделю

В целом можно говорить, что каких-либо существенных факторов, способных изменить текущие курсы основных иностранных валют не предвидится. Отсюда, вероятнее всего, курс доллара США и российского рубля на этой неделе будет вблизи последних значений. Не исключен минимальный рост доллара немного выше трех рублей, примерно до 3,050. Российский рубль при этом немного дешевеет до 3,750 за 100 российских рублей.

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