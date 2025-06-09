Израиль перехватил судно с Гретой Тунберг на борту 9.06.2025, 7:54

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Грета Тунберг

Судно следовало в Газу.

Израильские военные поднялись на борт судна Madleen с гуманитарной помощью, которое шло из Египта и направлялось в сектор Газа, сообщили активисты. На борту находится экоактивистка Грета Тунберг.

Израильские власти, которые ранее предупредили, что не допустят того, чтобы судно дошло до побережья анклава, назвали его «селфи-яхтой», пишет BBC.

«Селфи-яхта знаменитостей» благополучно направляется к берегам Израиля. Ожидается, что пассажиры вернутся в свои родные страны», — заявили в МИД.

«В то время как Грета и другие пытались устроить медийную провокацию, единственной целью которой было привлечь внимание общественности, и которая включала в себя менее одного грузовика гуманитарной помощи, за последние две недели в Газу из Израиля прибыло более 1200 грузовиков с гуманитарной помощью. Кроме того, Гуманитарный фонд Газы раздал около 11 миллионов порций еды непосредственно гражданским лицам в Газе», — говорится в сообщении министерства.

«Есть способы доставить гуманитарную помощь в сектор Газа, не включающие в себя селфи в инстаграме», — добавили в ведомстве и пообещали передать «незначительное количество гуманитарной помощи» с судна активистов в Газу по гуманитарным каналам.

«Связь с Madleen потеряна», — ранее сообщила в телеграме «Флотилия свободы».

Организация также выложила фото, на котором люди в спасательных жилетах сидят с поднятыми руками.

В воскресенье министр обороны Израиля пригрозил «принять все необходимые меры», чтобы не допустить судно к берегам Газы.

Вместе с 22-летней Тунберг на борту судна Madleen, вышедшего из Сицилии, находятся еще одиннадцать активистов. Они собирались прорвать морскую блокаду Газы, введенную Израилем, и доставить в анклав гуманитарную помощь. В посте в X министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что дал указание Армии обороны Израиля не допустить судно к берегу и принять для этого «все необходимые меры».

Обращаясь к Тунберг и другим активистам, он сказал: «Вы должны повернуть назад, потому что вы не достигнете Газы. Я дал указание Армии обороны Израиля действовать так, чтобы флотилия Madleen не достигла берегов Газы, и принять для этого все необходимые меры».

«Антисемитке Грете и ее соратникам, пропагандистам ХАМАС, я ясно говорю: вам следует повернуть назад, потому что вы не достигнете Газы. Израиль будет действовать против любых попыток прорвать блокаду или оказать помощь террористическим организациям — на море, в воздухе и на суше».

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