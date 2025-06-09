«Свобода ноги — начало революции» 1 9.06.2025, 8:01

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Божена Рынска

Сначала белорус снимает обувь. Потом лезет на скамейку, а потом не дай Бог.

Опальная российская журналистка Божена Рынска рассказала, как попала в переплет в ВИП-зале Минского железнодорожного вокзала.

— Есть немало способов попасть в беду, и многие из них начинаются с того, что человек пытается устроиться поудобнее. Это случилось со мной в одном из самых отрегулированных мест на планете —в ВИП-зале Минского железнодорожного вокзала, — пишет Божена Рынска.

Фото, конечно, не комплиментарное, но я согласна на жертву. А как иначе вы поверите, что я не ради хайпа все это выдумала?

Это меня снимала белорусская полиция в Минске. По моей просьбе. Потому что вот так, как я сижу на фото, — сидеть в Беларуси запрещено. Сидеть в тоталитарном государстве надо строго по уставу: ноги на полу, руки по швам.

Ах, вы все еще не верите мне? Ну послушайте видеозапись. Я там уморительно ору: я что, в Гулаге?!

Купила я СВ на минский поезд. Приехала за три часа до отхода. Ехала весь день. Четыре часа в одном автобусе, шесть — в другом. Ноги напоминали двух полумертвых анаконд, у которых инфаркт, диабет и ипотека. Они умоляли о свободе и горизонтальном положении. Я пообещала им все это, как только мы окажемся в том самом ВИП-зале, который прилагается к билету СВ на фирменный поезд Беларусь.

Там уютно: кресла, мягкие перегородки. Дизайн в стиле «зажиточная дача тети Лукашенко». В самом зале не души. Телевизор про сенаж и косовицу в хозяйствах Беларуси не бубнит. Подремлю часика три, думаю.

Но не успела я даже шаг в сторону диванов сделать, как, видимо, разгадав по моему усталому виду мои намерения, работница зала мне и говорит:

— У нас спать нельзя.

Удивилась, ну думаю, просто посижу. Ну хорошо, просто посижу. Спички в глаза вставлю. Валюсь в кресло. И тут опять возникает та же девушка:

— Так сидеть нельзя.

—?????

— Ноги должны стоять на полу. Обувь снимать нельзя. Ногами не касаться мебели. Всё есть в правилах.

Правила приносят. Видимо, их писали по методичкам ГУЛАГа:

не спать,

не лежать,

не снимать обувь,

не касаться мебели ногами.

Вот они, тоже почитайте.

Я одна в ВИП-зале. НИ ДУШИ. Но ощущение, что я в ШИЗО, и пришла дежурная по отряду.

— Девушка, а если я приду с ребенком? Если он уснет на кресле?

— У нас никому на мебели лежать нельзя. И ребенку не разрешим.

И тут я сделала то, что должен делать каждый свободный человек, столкнувшийся с опасным сумасшедшим: вызвала полицию.

Приходят два милых белорусских парня. Объясняю им: варикоз, ноги болят, я просто хочу вытянуть их.

— Мы понимаем, но… правила.

Потом, шепотом:

— Вы хорошо одеты. Аккуратно. Но иногда приходят мужчины…

— Да, я слышала о таких

— Ну, вы понимаете. Мы не сможем ему запретить снять обувь, если вам разрешили. А у мужчин ноги бывают… разные.

Ноги бывают разные. В этом, возможно, весь белорусский идеологический код. Не свободные и несвободные. А санитарно одобренные и сомнительные.

Консенсуса с полицией мы не нашли. И каждые 15 мин к моему креслу подходила та самая капо проверить, не совершила ли я противозаконного акта вытягивания ног. Потому что свобода ноги — начало революции. Сначала белорус снимает обувь. Потом лезет на скамейку, а потом не дай Бог.

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