Так чем болен Лукашенко? 2 Ирина Маковецкая

9.06.2025, 8:11

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Как хорошо, что правитель не меняет врачей.

Уже который год мы видим, что

- он чуть ноги передвигает,

- ему сложно спускаться по лестнице

- он сильно прибавил в весе.

Официальной информации о его здоровье нет. Пропаганда ретуширует его внешность со всей щедростью. Но все это бесполезно, ибо Лукашенко сам открывает рот и сам рассказывает о своем здоровье.

Ко мне его откровения пришли окольными путями. Какая-то блогер сопроводила видео своего сибаритствующего кота высказываниями белорусского президента. Эти рилсы я выложу в комментариях. А ниже их текст.

Цитата 1

- Сейчас я молочный суп практически не употребляю. Заменили на этот овощной какой-то...такую бурду!

- Суп-пюре наверно (женский голос)

- Но, говорят, овощное надо есть. Ну ем. Хлеб, говорят, нельзя есть. Так я втихую ем черный.

(Смех)

Цитата 2

Три яйца. ( Видимо, имеется в виду завтрак). В обед мясо. Сколько хочешь ешь. Вечером рыбы сколько хочешь. Жесткая диета белком.

Все все услышали?

На такую диету сажают пациентов с сахарным диабетом второго типа. Диабет опасен тем, что избыток глюкозы в крови повреждает сосуды, в частности, капилляры. Поэтому страдают конечности, чаще ноги, глаза, сердце. Клетка не принимает глюкозу, поджелудочная выделяет чрезмерно много инсулина, чтобы запихнуть глюкозу в клетку и параллельно выводит глюкозу из крови в виде жира.

Идея белковой диеты состоит в том, чтобы убрать углеводы, так как они резко поднимают уровень инсулина в крови. От белковой пищи инсулин тоже повышается, но плавно и не так высоко. Это должно гарантировать более спокойную работу поджелудочной железы и обеспечить снижение веса, которое не происходит при высоком уровне инсулина.

Но Лукашенко не зря же семи пядей во лбу. Он все усилия врачей нивелирует пожиранием втихаря хлебушка, да еще черного! Ай, молодец! Кушай-кушай, быстрее к Харону в лодку попадешь.

Любовь к молочному супу может означать тягу к сладкому. Тяга к сладкому сигналит о слабости селезенки. Задача селезенки - распределять ци и жидкости в организме. Пока у нее нет сил, человек будет страдать от отеков, чаще всего ног. А на отечных ногах не сильно побегаешь.

Большое количество белка селезенку добъет. И если президента держат на такой диете уже продолжительное время, а результата нет, то неудивительно, что он втихаря подъедает, потому что его организм ....голодает! Да, как ни парадоксально это звучит.

Писать о том, что надо сделать, чтобы Лукашенко стало легче, я не буду. Из соображений гуманности по отношению ко всем людям, которые по его прихоти страдают. А ему желаю не менять врачей. Хорошие же специалисты, обнадеживающие нас!

Ирина Маковецкая, «Фейсбук»

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