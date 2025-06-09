Кого поддержит Маск? Александра Филиппенко

9.06.2025, 8:15

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Что могут изменить промежуточные выборы в США.

Громкая ссора Дональда Трампа с Илоном Маском поставила под вопрос благополучие республиканцев в Конгрессе. В ноябре 2026 года американцы будут избирать всю Палату представителей и треть Сената.

Из-за скандального начала президентства Трампа республиканцы и так боялись потерять большинство в обеих палатах, но угрозы Маска подливают масла в огонь. Впрочем, у демократов дела еще хуже. Могут ли выборы-26 что-то изменить в американской политике? Появится ли третья партия? Грозит ли Трампу импичмент?

Партия Трампа

Трампу в начале второго срока удалось то, что не получилось за весь первый — превратить Республиканскую партию в «партию Дональда Трампа». Многих удивил пассаж Линдси Грэма после знаменитой встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете: «Я никогда не гордился Дональдом Трампом так, как сейчас». Ведь раньше Грэм публично гордился иметь такого друга, как Владимир Зеленский. Как так? А просто у Грэма в 2026 году выборы, и он не хочет ссориться с Трампом.

В Республиканской партии есть разные фракции. Сейчас выделяется трампистская. Но есть более традиционные, «маккейновские» республиканцы, и их влияние благодаря фигуре Марка Рубио очень усилилось в правительстве. Это в том числе обещает противостояние внутри партии по линии трамписты-нетрамписты.

В партии есть очень консервативные люди, такие, как Джон Нили Кеннеди, он категорически против признания Крыма российским. Есть республиканцы, которые не поддерживают иммиграционную политику Дональда Трампа, потому что опираются в значительной степени на христиан-евангелистов. Христиане-евангелисты — это 25-27% электората, и они считают, что США должны принимать чужестранцев и давать хлеб и кров людям, которые пришли за помощью. Это их обязанность по Библии. И еще они считают, что у США есть особая миссия — просвещение, либерализация, несение миру консервативных христианских ценностей.

Сейчас абсолютное большинство конгрессменов-республиканцев не проводят таунхоллы (встречи с избирателями), и руководство партии рекомендует их не проводить. На пасхальных каникулах многие разъехались и проводили встречи — и чуть ли не везде начались скандалы, прежде всего из-за иммиграционной политики. Приходили христиане и спрашивали: что происходит? Требовали от своих конгрессменов призвать к ответу Дональда Трампа: «Мы не за это голосовали».

Итак, есть классические республиканцы, центристы, которые готовы к дискуссии. Есть трамписты, но не совсем MAGA, это очень большая группа. Есть «ультра», а дальше еще «ультра-ультра». Ультра представляют крайне правые, такие как Марджори Тейлор-Грин, которая обожает фотографироваться с оружием, а ее бойфренд задавал вопрос Зеленскому про пиджак. Но есть и более радикальные представители MAGA, которые себя даже не хотят иногда называть республиканцами, как Лора Лумер, например, которая сыграла свою роль в увольнении Майка Уолца и сейчас нацелилась на Марка Рубио. Даже Марджори Тейлор-Грин называла её «документированной лгуньей» и говорила, что ей не место в Республиканской партии.

Но в целом сейчас республиканцы — это партия Дональда Трампа, и поэтому всем группам так или иначе приходится к нему обращаться, потому что он очень сильно действует на избирателей-республиканцев и потому что крупные спонсоры — у него.

По крайней мере, были у него.

Партия скандала

Демократы продолжают радикализовываться — уходить все дальше «влево». У них еще и происходят скандалы. Недавно Александра Окасио-Кортес и Берни Сандерс летали в тур Fight Oligarchy, «битва с олигархией». Они летали по штатам, проводили митинги — но летали на частном самолете. Естественно, это было везде опубликовано, все над ними смеялись. Их сейчас называют champagne socialists.

Есть, конечно, и здоровые движения. Джей Би Притцкер, губернатор Иллинойса — одна из потенциальных звезд партии. Он произнес несколько речей, которые были услышаны всей страной. Он миллиардер, то есть может обойтись без Илона Маска. И он губернатор. Американцы любят, когда губернаторы становятся президентами, потому что губернатор — человек, которому нужно при ограниченном бюджете решить множество проблем и соблюсти интересы разных групп.

Демократы понимают, что нужно прийти к какому-то общему знаменателю, только в единстве можно противостоять Трампу. Но партия не может до сих пор принять поражение на президентских выборах. До сих пор демократы сокрушаются, что Джо Байден поздно вышел из гонки, а не что их идеи не поддерживаются большинством американцев. Сандерс (хоть он независимый, но солидаризируется с демократами) и Окасио-Кортес продолжают тянуть партию влево и не идут на компромиссы. Они очень узнаваемые фигуры. Тех, кто призывает к компромиссам, сейчас почти не слышно.

Если в ближайший год демократы как-то не мобилизуются, они проиграют и промежуточные выборы. Кори Букер, когда выступал в Сенате 25 часов подряд, пытался как раз немного встряхнуть партию, но пока не видно, чтобы у него получилось.

Интересно, встряхнет ли демократов ссора Трампа и Маска?

Маск и «кровавая баня»

Промежуточные выборы всегда показывали, насколько американцы довольны действующей властью. А рейтинги президента так или иначе отражаются на его партии. Нынешние рейтинги Дональда Трампа плохие, хуже почти всех предыдущих президентов в первые полгода работы. В Республиканской партии присутствует неуверенность. Например, Трамп собирался назначить Элиз Стефаник, очень популярную конгрессвумен, на пост посла США в ООН, но отозвал ее кандидатуру именно из-за опасений потерять место в Конгрессе на досрочных выборах.

Республиканцы уже позволяли себе смелые заявления. Например, сенатор Тед Круз предупредил о «кровавой бане» на выборах-2026 из-за тарифов Трампа и возможной рецессии, Линдси Грэм набрал достаточное количество соавторов своего законопроекта о новых санкциях в отношении России, чтобы преодолеть возможное вето президента.

До последнего времени у Трампа был колоссальный рычаг — Илон Маск. Он важен как спонсор (в 2024 году Маск потратил $274 млн на политику — прежде всего на кампанию Трампа). На разных выборах он поддерживал конкретных кандидатов по просьбе Трампа. Если Маск не будет этого делать, это еще не страшно, но он ведь может поддержать другую кандидатуру из Республиканской партии, не трамписта. А то и демократов. Публичная ссора с Трампом увеличивает вероятность подобного развития событий.

Маск резко осудил принятый Конгрессом Большой красивый закон, увеличивающий дефицит бюджета (и снижающий субсидии компаниям Маска), и пригрозил «в ноябре следующего года уволить всех политиков, которые предали американский народ». В последовавшей заочной перепалке с Трампом Маск даже написал о возможном создании третьей партии под условным именем «Америка», в опросе на странице в X 5,6 млн человек 80% проголосовали «за».

Третья партия?

Не надо забывать, что в Республиканской партии есть влиятельная оппозиция Трампу, такие люди как Лиз Чейни, Митт Ромни, Джефф Флейк. Пока из партии никто громко не выходил, но в ближайшие годы в стране может произойти партийная перегруппировка. У демократов тоже есть люди, которые могут выйти из партии, если она продолжит радикализовываться. Недавно в одном из подкастов состоялся интересный диалог Дэвида Хоука (25-летний замруководителя Демократической национальной конвенции, т. е. фактически — партии) и Джеймсом Карвиллом (великий политтехнолог демократов, автор мема the economy, stupid). Это было столкновение старой и новой Демпартии — два разных взгляда, два разных подхода, которые уже довольно трудно примирить.

Если не произойдет какого-то сдвига к центру и принятия того, что происходит, то и от демократов может отколоться часть центристов. Например, Гевин Ньюсом, губернатор «синей-синей» Калифорнии и вероятный кандидат в президенты, недавно сказал, что бренд Демократической партии стал токсичным.

Так что теоретически могут произойти расколы и у республиканцев, и у демократов. И теоретически могло бы дойти до партийной перегруппировки. В американской истории были три крупные партийные перегруппировки, но через какое-то время все равно две партии вытесняли третью. Сейчас в стране очень многие требуют радикальных изменений: большего количества партий, как в Европе, выборов президента простым большинством голосов, и т. д. Лет 15 назад такие речи только сумасшедшие могли себе позволить — сегодня это будничная повестка.

Но нужны гигантские деньги для того, чтобы появилась настоящая третья партия с сильными игроками, именами, знаменитыми людьми. И организация, и выборы, и конвенция партии сами по себе дорого стоят. Это очень большие телодвижения, которые нужно совершить, чтобы просто запуститься. И поначалу без возможности как-то действительно повлиять на политику. Это очень сложно себе представить, но мне кажется, что это путь, вариант.

Илон Маск сильно подогрел интерес к этой теме, но предсказать его поведение невозможно. Не исключено, что в ближайшее время они с Трампом помирятся. Да и отомстить Трампу, финансируя республиканцев-нетрампистов или даже демократов, гораздо дешевле, чем создавать третью партию. Но, конечно, не так амбициозно.

Что будет в 2026 году

Если действительно американским детям придется покупать, как Трамп говорит, три куклы, а не тридцать, и пять карандашей, а не двести пятьдесят, то протестное голосование обеспечено. Экономика играет главную роль. Это можно будет почувствовать уже на праймериз (следующей весной) внутри Республиканской партии в Сенате: например, если будет кто-то выдвигаться помимо основного кандидата от этого округа. Вполне можно будет увидеть соревнование трампистов и нетрампистов.

Что будет поражением республиканцев? Если они потеряют несколько мест в Сенате и Палате представителей — это будет нормально. Показательными выборы будут, только если партия президента потеряет очень много. Можно вспомнить выборы 2010 года, в первый срок Барака Обамы, когда демократы потеряли 63 места и с ними большинство в Палате представителей и 6 мест в Сенате (там большинство с трудом сохранили). Тогда как раз сформировалось Движение чаепития, которое позже дало рождение трампизму.

Если потеря голосов кардинально изменит ситуацию в обеих палатах, то это скорее всего вызовет резкую реакцию Дональда Трампа, попытки оспаривания результатов в судах, поиск причин не в себе, а во «внешних» врагах. Вряд ли можно говорить о повторении 6 января. Но в случае тотального проигрыша могут быть разные неожиданности.

Если республиканцы потеряют немного, даже если демократы получат минимальное большинство, особого эффекта не будет. При всей, казалось бы, оторванности Трампа от реальности, он неслучайно подписал 140 исполнительных указов в самом начале срока. Первые сто дней дают максимальную возможность перемен, в первые два года их можно настраивать, а потом президент — уже хромая утка.

Слухи о третьем сроке, думаю, останутся слухами. В интервью «Meet the Press» на NBC он сказал, что кепки «Трамп-2028» продают «какие-то люди». Вообще-то «какие-то люди» — это его официальный магазин, продающий кепки через официальный сайт Трампа. И еще он недавно высказался в том духе, что третий срок не соответствует американскому законодательству, и поэтому он не пойдет. Думаю, Трамп рассчитывает стать таким «верховным правителем» в Мар-а-Лаго, чтобы был «Белый дом на море». Чтобы туда к нему приезжали на поклон, чтобы он был де-факто лидером Республиканской партии, сакральной фигурой, а де-юре пусть будет другой президент.

Возможен ли импичмент

В первые недели и месяцы президентства Трампа судебная система оказалась самым устойчивым институтом, единственной ветвью власти, которая пытается сохранить принцип разделения властей. Президент уже издал более 150 исполнительных указов, около четверти из них оспорено в судах, шестая часть заблокирована судами.

Конгресс спокойно смотрел на превышение Трампом своих полномочий и нарушение Конституции, но в случае потери большинства республиканцами может и побороться. Формально Конгресс может принять законы, отменяющие указы президента, и затем преодолеть президентское вето двумя третями голосов.

Чтобы объявить импичмент президенту, нужно две трети голосов в Сенате. Столько в нормальной ситуации демократы не наберут. Но если будут какие-то невероятные события уровня Уотергейта… Накануне объявления Ричардом Никсоном о том, что он уходит в отставку, к нему пришли лидеры Республиканской партии, и каждый сказал: «Господин президент, у вас есть в Сенате из ста всего десять голосов, и ни один из них не мой». Никсон понял, что импичмент неизбежен, и ушел. Хотя республиканцам тогда это было очень невыгодно.

Мне кажется, что импичмента не будет. Импичмент — это большой удар по Республиканской партии. А если будет политическая воля к перегруппировке, каким-то объединениям, то нужна будет и сильная Республиканская партия. Сейчас об импичменте говорить бесполезно, только после промежуточных выборов. Теоретически — да. Практически — вряд ли.

Александра Филиппенко, The Moscow Times

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