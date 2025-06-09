Власти Калифорнии потребовали от Трампа отозвать Нацгвардию
- 9.06.2025, 8:26
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В штате продолжаются протесты.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом официально потребовал от администрации президента США Дональда Трампа отменить решение о «незаконном размещении войск» Национальной гвардии в Лос-Анджелесе, пишет «Немецкая волна».
Сообщение об этом калифорнийский политик опубликовал в воскресенье, 8 июня, на своей странице в соцсети X.
«У нас не было проблем, пока не вмешался Трамп. Это серьезное нарушение суверенитета штата - разжигание напряженности и отток ресурсов оттуда, где они действительно нужны», - написал Ньюсом в публикации, к которой приложил фото своего обращения к главе Пентагона Питу Хегсету.
В обращении Ньюсом отметил, что именно он как глава региона должен принимать решение о том, обращаться ли к федеральным властям за помощью, если ситуация не касается иностранного вторжения или восстаний, несущих угрозу государственной власти. Ввод войск Нацгвардии в Лос-Анджелес под управлением из Вашингтона грозит «серьезно обострить ситуацию» - это решение должно быть отозвано, а региональные подразделения должны вернуться под контроль местных властей, указал политик.
В другой публикации губернатор Калифорнии осудил высказывания президента США о протестах в штате. «Подстрекательство и провоцирование насилия, создание массового хаоса, милитаризация городов, аресты оппонентов - действия диктатора, а не президента», - написал он.
Поддержку Ньюсому выразили и губернаторы-демократы в других штатах США. «Решение президента Трампа о размещении Национальной гвардии в Калифорнии является тревожным злоупотреблением властью», - говорится в совместном заявлении 22 губернаторов, которое привел Ньюсом в X. В документе также осуждаются угрозы Хегсета направить в штат морских пехотинцев.
В Калифорнии могут быть развернуты до 2000 нацгвардейцев
Трамп приказал отправить в Калифорнию 2000 бойцов Национальной гвардии после вспыхнувших там протестов против рейдов, которые проводит в штате Иммиграционная и таможенная служба США (ICE). За неделю в окрестностях Лос-Анджелеса по подозрению в нарушении миграционного законодательства задержали 118 человек.
Задержания с применением слезоточивого газа и жестокие действия силовиков во время рейдов спровоцировали уличные протесты, продолжавшиеся как минимум двое суток. После приказа Трампа региональное командование Нацгвардии в Калифорнии написало в соцсети X, что некоторые подразделения «уже на месте», не уточнив их численность.
В последний раз Нацгвардию развертывали в Калифорнии в 2020 году в связи с беспорядками, вызванными смертью афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции.
Трамп пообещал «освободить Лос-Анджелес от вторжения мигрантов»
Ранее президент США в публикации в своей соцсети Truth Social назвал беспорядки в Калифорнии «захватом и оккупацией» со стороны «нелегальных мигрантов и преступников». «Агрессивные толпы мятежников роятся и нападают на наших федеральных агентов, пытаясь остановить наши операции по депортации», поэтому соответствующим представителям федеральной власти поручено «предпринять все необходимые действия для освобождения Лос-Анджелеса от вторжения мигрантов и положить конец этим беспорядкам», заявил Дональд Трамп.
В другой своей записи глава Белого дома оскорбительно отозвался о Ньюсоме, назвав его некомпетентным и переиначив в публикации фамилию политика в прозвище «Newscum», в котором содержится слово «scum» - «отбросы». Трамп также обвинил губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс в медлительности во время ЧС в связи с масштабными пожарами в январе.
На фоне происходящего сенатор-демократ от Калифорнии Адам Шифф предположил, что Трамп может воспользоваться беспорядками в штате, чтобы объявить чрезвычайное положение. Это даст президенту право принимать решения в обход региональных властей.