В Беларуси за ночи упали 176 деревьев
- 9.06.2025, 8:33
Результаты непогоды.
176 случаев падения деревьев зафиксировано в результате прохождения по территории Беларуси грозового фронта вечером 7 июня и в ночь на 8 июня, следует из сообщения Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В Могилевской области «зафиксированы повреждения инфраструктуры и частного имущества», нарушалось электроснабжение в трех населенных пунктах и на 23 трансформаторных подстанциях.
«Подразделения МЧС совершили три выезда для уборки поваленных деревьев: два случая — в Кличевском районе, один случай — в Могилевском районе. Пострадавших в этих инцидентах нет», — отмечается в сообщении.
В Брестской области из-за непогоды пострадали Брестский, Малоритский, Пинский и Ганцевичский районы, повреждена кровля 21 дома. Также в регионе установлено 27 фактов падения деревьев «на проезжую часть, пешеходную зону, ограждения, жилой дом и легковой автомобиль», уточняет ведомство.
142 случая падения деревьев зафиксировано в Гомельской области: 134 — в Гомеле, шесть — в Речицком районе, по одному — в Ельском и Лельчицком районах. Повреждено шесть автомобилей в областном центре.
«В населенных пунктах области фиксировались краткосрочные отключения электроэнергии, которые оперативно восстанавливались работниками РУП «Гомельэнерго». Зафиксированы повреждения 10 кровель зданий: два — в Лельчицком районе, по четыре — в областном центре и Речицком районе», — говорится в релизе.
Заявляется о ликвидации последствия непогоды в Минске и Минской области.