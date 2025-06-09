В Беларуси за ночи упали 176 деревьев 9.06.2025, 8:33

иллюстративное фото

Результаты непогоды.

176 случаев падения деревьев зафиксировано в результате прохождения по территории Беларуси грозового фронта вечером 7 июня и в ночь на 8 июня, следует из сообщения Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В Могилевской области «зафиксированы повреждения инфраструктуры и частного имущества», нарушалось электроснабжение в трех населенных пунктах и на 23 трансформаторных подстанциях.

«Подразделения МЧС совершили три выезда для уборки поваленных деревьев: два случая — в Кличевском районе, один случай — в Могилевском районе. Пострадавших в этих инцидентах нет», — отмечается в сообщении.

В Брестской области из-за непогоды пострадали Брестский, Малоритский, Пинский и Ганцевичский районы, повреждена кровля 21 дома. Также в регионе установлено 27 фактов падения деревьев «на проезжую часть, пешеходную зону, ограждения, жилой дом и легковой автомобиль», уточняет ведомство.

142 случая падения деревьев зафиксировано в Гомельской области: 134 — в Гомеле, шесть — в Речицком районе, по одному — в Ельском и Лельчицком районах. Повреждено шесть автомобилей в областном центре.

«В населенных пунктах области фиксировались краткосрочные отключения электроэнергии, которые оперативно восстанавливались работниками РУП «Гомельэнерго». Зафиксированы повреждения 10 кровель зданий: два — в Лельчицком районе, по четыре — в областном центре и Речицком районе», — говорится в релизе.

Заявляется о ликвидации последствия непогоды в Минске и Минской области.

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