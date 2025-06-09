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Польша подняла в небо военную авиацию

  • 9.06.2025, 8:39
Польша подняла в небо военную авиацию

Из-за ракетной атаки РФ по Украине.

В ночь на понедельник, 9 июня, Польша поднимала в небо военную авиацию из-за ракетной атаки России по Украине.

Об этом в X сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

«В связи с интенсивным воздушным нападением Российской Федерации на территорию Украины, утром началась активность польских и союзных воздушных судов в польском воздушном пространстве», — говорится в сообщении.

Силы обороны Польши сообщают, что привлекли все доступные ресурсы и средства, имеющиеся в их распоряжении. В частности, приведены в боевую готовность наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

«Эти действия носят превентивный характер и предпринимаются с целью обеспечения безопасности и мониторинга ситуации в непосредственной близости от границ Республики Польша», — отметили польские военные.

В ночь на понедельник, 9 июня, Россия осуществила комбинированную атаку на Украину с использованием шахедов и крылатых ракет. Взрывы прогремели в Киеве, а также в ряде других городов страны.

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