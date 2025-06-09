Археологи обнаружили затерянный город на юге Казахстана
- 9.06.2025, 9:00
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Сейчас ученые продолжают вести дискуссии о природе археологической находки.
Команда археологов из республиканского общественного фонда «Охотники за петроглифами» вела раскопки в Жетысуской области Казахстана. Ученые сообщают, что им удалось найти руины средневекового города с башней, пишет «Нож».
«Похоже, мы нашли средневековый город, который давно все искали! О нем есть сведения в письменных источниках. Археологи уже в курсе. Сначала увидели остатки кирпичной кладки в карьере, чудом сохранившаяся башня, а потом и стену, естественно в земле, но из нее торчали оплавленные средневековые кирпичи. Город был жестоко сожжен в монгольское нашествие», — пишет Ольга Гумирова, исполнительный директор фонда.
По мнению ученых, они обнаружили так называемое городище равное Талхизу или Койлыку, основанное в VIII веке. Городище находится на территории современной Алма-Атинской области и в 2014 году было включено в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Сейчас ученые продолжают вести дискуссии о природе археологической находки.